Фіцо заявив про "відверту розмову" із Зеленським

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським - сторони обговорили як спільні позиції, так і розбіжності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Роберта Фіцо у соцмережі Х.

Що сказав Фіцо

Словацький прем'єр описав розмову як відкриту дискусію.

"Ми з Президентом Володимиром Зеленським провели відкриту дискусію щодо питань, щодо яких ми поділяємо спільні погляди, а також щодо тих, щодо яких наші погляди розходяться", - написав Фіцо.

Фіцо також сказав, що спільне засідання урядів Словаччини та України ще на етапі підготовки.

"Нещодавно ми зустрілися в Єревані, і я дуже радий, що діалог між нами триває, хоча ми не поділяємо однакової думки з усіх питань. Однак було б прикро, якби такий прихильник діалогу, як я, не провів діалог з президентом України", - сказав словацький лідер.

Позиція Словаччини

Прем'єр підкреслив: Братислава не збирається відмовлятися від власних інтересів.

"Словаччина продовжуватиме захищати та просувати свої національні інтереси, водночас я вважаю правильним підтримувати фактологічний, конструктивний та шанобливий діалог з усіма нашими партнерами", - додав він.

Також Фіцо сказав, що з Зеленським обговорили питання про розширення Європейського Союзу як таке. Втім, про результати обговорення цього питання він не розповів.

"Діалог набуває досить цікавої та гарної якості," - підсумував словацький прем'єр.