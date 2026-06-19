Фіцо заявив про "відверту розмову" із Зеленським
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським - сторони обговорили як спільні позиції, так і розбіжності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Роберта Фіцо у соцмережі Х.
Що сказав Фіцо
Словацький прем'єр описав розмову як відкриту дискусію.
"Ми з Президентом Володимиром Зеленським провели відкриту дискусію щодо питань, щодо яких ми поділяємо спільні погляди, а також щодо тих, щодо яких наші погляди розходяться", - написав Фіцо.
Фіцо також сказав, що спільне засідання урядів Словаччини та України ще на етапі підготовки.
"Нещодавно ми зустрілися в Єревані, і я дуже радий, що діалог між нами триває, хоча ми не поділяємо однакової думки з усіх питань. Однак було б прикро, якби такий прихильник діалогу, як я, не провів діалог з президентом України", - сказав словацький лідер.
Позиція Словаччини
Прем'єр підкреслив: Братислава не збирається відмовлятися від власних інтересів.
"Словаччина продовжуватиме захищати та просувати свої національні інтереси, водночас я вважаю правильним підтримувати фактологічний, конструктивний та шанобливий діалог з усіма нашими партнерами", - додав він.
Також Фіцо сказав, що з Зеленським обговорили питання про розширення Європейського Союзу як таке. Втім, про результати обговорення цього питання він не розповів.
"Діалог набуває досить цікавої та гарної якості," - підсумував словацький прем'єр.
Нагадаємо, напередодні зустрічі із Зеленським Фіцо заявив про намір запропонувати ЄС організувати пряму лінію зв'язку між Україною та Росією. Він також наголосив, що не бачить причин не підтримати підсумкове комюніке за результатами саміту щодо України.
Як повідомляло РБК-Україна, словацький прем'єр також вимагав від ЄС компенсації за надану Словаччиною допомогу Україні.
За його словами, країна зіткнулася з дефіцитом коштів, оскільки частину виплат, які мали йти на відшкодування витрат, було спрямовано безпосередньо в Україну.