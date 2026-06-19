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Фицо заявил об "откровенном разговоре" с Зеленским

10:43 19.06.2026 Пт
2 мин
Премьер-министр Словакии заявляет, что диалог приобретает "интересный характер"
aimg Елена Чупровская
Фицо заявил об "откровенном разговоре" с Зеленским Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским - стороны обсудили как общие позиции, так и разногласия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Роберта Фицо в социальной сети Х.

Что сказал Фицо

Словацкий премьер охарактеризовал беседу как открытую дискуссию.

"Мы с президентом Владимиром Зеленским провели открытую дискуссию по вопросам, по которым у нас общие взгляды, а также по тем, по которым наши взгляды расходятся", - написал Фицо.

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Фицо также сообщил, что совместное заседание правительств Словакии и Украины пока находится на этапе подготовки.

"Недавно мы встретились в Ереване, и я очень рад, что диалог между нами продолжается, хотя мы не разделяем одинаковые взгляды по всем вопросам. Однако было бы обидно, если бы такой сторонник диалога, как я, не провел диалог с президентом Украины", - сказал словацкий лидер.

Позиция Словакии

Премьер подчеркнул: Братислава не собирается отказываться от своих интересов.

"Словакия будет и впредь защищать и продвигать свои национальные интересы, при этом я считаю правильным поддерживать фактологический, конструктивный и уважительный диалог со всеми нашими партнерами", - добавил он.

Также Фицо сказал, что с Зеленским обсудили вопрос о расширении Европейского Союза как таковом. Впрочем, о результатах обсуждения этого вопроса он не рассказал.

"Диалог приобретает довольно интересный и позитивный характер", - подытожил словацкий премьер.

Напомним, накануне встречи с Зеленским Фицо заявил о намерении предложить ЕС организовать прямую линию связи между Украиной и Россией. Он также подчеркнул, что не видит причин не поддержать итоговое коммюнике по итогам саммита, посвященного Украине.

Как сообщало РБК-Украина, словацкий премьер также потребовал от ЕС компенсации за оказанную Словакией помощь Украине.

По его словам, страна столкнулась с дефицитом средств, поскольку часть выплат, которые должны были пойти на возмещение расходов, была направлена непосредственно в Украину.

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