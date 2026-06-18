Фіцо хоче організувати пряму лінію зв'язку між Україною та РФ
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче запропонувати ЄС організувати пряму лінію зв'язку між Україною та Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на aktuality.sk.
Як повідомляє видання, Фіцо сьогодні перед засіданням Європейської ради вперше особисто зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мад'яром.
Він також проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським щодо майбутнього відносин між країнами.
"Я припускаю, що ми в першу чергу говоритимемо про процес вступу України до Європейського Союзу", - сказав Фіцо.
Прем'єр Словаччини заявив, що не бачить причин, чому він не повинен підтримати спільне комюніке за підсумками саміту щодо України.
На засіданні Європейської ради Фіцо хоче запропонувати встановлення прямої лінії зв'язку між Росією та Україною.
Він наголосив, що якщо Україна не матиме перспективи після закінчення війни, "ми можемо стати свідками величезного розширення організованої злочинності".
Фіцо також зазначив, що ніколи не відкидав інтерес України до членства в ЄС.
"Уряд, який я очолюю, не підтримуватиме жодних скорочень чи винятків, а також варіантів обходу регулярного вступу до Європейського Союзу. Україна повинна виконати всі умови", - наголосив він.
Словацький прем'єр також додав, що ЄС не здатний відігравати вирішальну роль у переговорах щодо миру в Україні.
Він повторив, що потрібна заміна на посаді високого представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки, яку обіймає Кая Каллас.
Фіцо також вважає великою помилкою відхилення кандидатури колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль перемовника від Європи у мирних переговорах щодо України.
"Перемовником може бути людина, яка знає обидві сторони", - зазначив він, додаючи, що робота Шредера в регіоні добре відома, і цю ідею потрібно переглянути.
Участь Європи у переговорах України та Росії
Нагадаємо, дискусія про участь Європи в мирних переговорах загострилася після зустрічі на Кіпрі у травні.
Тоді президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС активніше долучитися до переговорного процесу між Києвом і Москвою.
Раніше Politico повідомляло, що в Євросоюзі обговорюють можливість призначення спеціального представника для переговорів із Росією.
Серед потенційних кандидатів називали президента Європейської ради Антоніу Кошту, президента Фінляндії Олександра Стубба, колишнього голову ЄЦБ Маріо Драгі, експрезидента Фінляндії Саулі Нійністьо та ексглаву Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.
Також звучало ім’я ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, однак вона дала зрозуміти, що не вважає себе відповідною кандидатурою.
Натомість запропоновану Путіним кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера в Берліні та Брюсселі публічно відкинули.
А глава дипломатії ЄС Кая Каллас прямо назвала Шредера "відомим лобістом російських компаній".
Нещодавно Зеленський заявляв, що Європу на переговорах можуть представити країни формату E3 - Франція, Німеччина та Британія.
Також ЗМІ повідомляли, що головний радник президента Євроради Антоніу Кошти провів дві телефонні розмови з високопоставленим російським чиновником, який входить до найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна.
Кошта звернувся до Кремля з проханням відкрити канал зв'язку. Це перший подібний крок з боку ЄС з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.