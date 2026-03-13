Фіцо закликали не їхати до Києва: в уряді Словаччини назвали дивну причину

В уряді Словаччини публічно закликали прем'єра Роберта Фіцо відмовитися від поїздки до України, куди його запросив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Dennik , про це заявив міністр сільського господарства Словаччини Річард Такач.

Що сказав міністр

За словами Такача, в Україні нібито "є люди, здатні застрелити" словацького прем'єра. Саме тому він вважає, що Фіцо не повинен їхати до Києва.

Такач зробив заяву після слів президента України Володимира Зеленського про угорського прем'єра Віктора Орбана. Той блокує виділення допомоги Україні від Євросоюзу. Зокрема, Зеленський заявляв, що дасть адресу Віктора Орбана бійцям ЗСУ, якщо той далі блокуватиме кредит.

Реакція посольства України

Посольство України в Братиславі назвало слова Такача маніпулятивними та відірваними від реальності - про це пише Aktuality.

У посольстві нагадали: з початку повномасштабного вторгнення Україну безпечно відвідали сотні світових лідерів, міністрів та іноземних делегацій - і не лише в Києві, а й у прифронтових районах та на деокупованих територіях.

Серед словацьких гостей були тодішній прем'єр Едуард Гегер і колишня президентка Зузана Чапутова. Фіцо ж у свій час приїжджав лише до Ужгорода.

Раніше Зеленський телефонував Фіцо і запрошував його відвідати Україну. Зокрема, для обговорення функціонування нафтопроводом "Дружба".