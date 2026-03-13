Фицо призвали не ехать в Киев: в правительстве Словакии назвали странную причину

В правительстве Словакии публично призвали премьера Роберта Фицо отказаться от поездки в Украину, куда его пригласил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Dennik , об этом заявил министр сельского хозяйства Словакии Ричард Такач.

Что сказал министр

По словам Такача, в Украине якобы "есть люди, способные застрелить" словацкого премьера. Именно поэтому он считает, что Фицо не должен ехать в Киев.

Такач сделал заявление после слов президента Украины Владимира Зеленского о венгерском премьере Викторе Орбане. Тот блокирует выделение помощи Украине от Евросоюза. В частности, Зеленский заявлял, что даст адрес Виктора Орбана бойцам ВСУ, если тот дальше будет блокировать кредит.

Реакция посольства Украины

Посольство Украины в Братиславе назвало слова Такача манипулятивными и оторванными от реальности - об этом пишет Aktuality.

В посольстве напомнили: с начала полномасштабного вторжения Украину безопасно посетили сотни мировых лидеров, министров и иностранных делегаций - и не только в Киеве, но и в прифронтовых районах и на деоккупированных территориях.

Среди словацких гостей были тогдашний премьер Эдуард Гегер и бывшая президент Зузана Чапутова. Фицо же в свое время приезжал только в Ужгород.

Ранее Зеленский звонил Фицо и приглашал его посетить Украину. В частности, для обсуждения функционирования нефтепроводом "Дружба".