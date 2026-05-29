UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Фіцо відзначився неоднозначною заявою після удару дрона РФ по Румунії

13:43 29.05.2026 Пт
2 хв
Словацький прем'єр сказав, що солідарний з Румунією, але є нюанс
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)

Словаччина солідарна з Румунією, яка потрапила під удар російського дрона. Водночас Братислава закликала до стриманості у "підбурювальних заявах".

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Читайте також: У США відреагували на влучання дрона РФ в багатоповерхівку в Румунії

Дедалі більше світових лідерів приєднуються до засудження удару безпілотника по Румунії. Зокрема, Фіцо висловив "повну солідарність" з Бухарестом.

Водночас словацький прем'єр-міністр застеріг від будь-якої ескалації, "з якою ми можемо не впоратися".

Фіцо закликав до "стриманості у підбурювальних заявах", а також до негайного початку "діалогу" між Європейським Союзом і Росією.

Удар російського дрона по Румунії

Нагадаємо, під час чергової російської атаки на Україну в ніч на 29 травня один із ворожих безпілотників перетнув кордон із Румунією та врізався у дах багатоповерхівки в місті Галац.

Після удару спалахнула пожежа у квартирі на 10-му поверсі. Постраждали двоє людей, медики надали їм допомогу на місці. Вогонь рятувальники оперативно ліквідували.

У Міністерстві національної оборони Румунії повідомили, що в будинок влучив російський дрон типу "Герань-2".

Румунські військові заявили, що не встигли перехопити безпілотник через надто короткий проміжок часу. Як пояснив бригадний генерал Георге Максим, від моменту виявлення цілі до її падіння минуло лише чотири хвилини.

У НАТО вже відреагували на інцидент та засудили влучання російського дрона в житловий будинок на території Румунії, яка є членом Альянсу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзРосійська ФедераціяРумуніяРоберт ФіцоДрони