Фіцо відзначився неоднозначною заявою після удару дрона РФ по Румунії

Дедалі більше світових лідерів приєднуються до засудження удару безпілотника по Румунії. Зокрема, Фіцо висловив "повну солідарність" з Бухарестом.

Водночас словацький прем'єр-міністр застеріг від будь-якої ескалації, "з якою ми можемо не впоратися".

Фіцо закликав до "стриманості у підбурювальних заявах", а також до негайного початку "діалогу" між Європейським Союзом і Росією.

Удар російського дрона по Румунії

Нагадаємо, під час чергової російської атаки на Україну в ніч на 29 травня один із ворожих безпілотників перетнув кордон із Румунією та врізався у дах багатоповерхівки в місті Галац.

Після удару спалахнула пожежа у квартирі на 10-му поверсі. Постраждали двоє людей, медики надали їм допомогу на місці. Вогонь рятувальники оперативно ліквідували.

У Міністерстві національної оборони Румунії повідомили, що в будинок влучив російський дрон типу "Герань-2".