Фіцо відзначився неоднозначною заявою після удару дрона РФ по Румунії

Словаччина солідарна з Румунією, яка потрапила під удар російського дрона. Водночас Братислава закликала до стриманості у "підбурювальних заявах".
Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Дедалі більше світових лідерів приєднуються до засудження удару безпілотника по Румунії. Зокрема, Фіцо висловив "повну солідарність" з Бухарестом.
Водночас словацький прем'єр-міністр застеріг від будь-якої ескалації, "з якою ми можемо не впоратися".
Фіцо закликав до "стриманості у підбурювальних заявах", а також до негайного початку "діалогу" між Європейським Союзом і Росією.
Нагадаємо, під час чергової російської атаки на Україну в ніч на 29 травня один із ворожих безпілотників перетнув кордон із Румунією та врізався у дах багатоповерхівки в місті Галац.
Після удару спалахнула пожежа у квартирі на 10-му поверсі. Постраждали двоє людей, медики надали їм допомогу на місці. Вогонь рятувальники оперативно ліквідували.
У Міністерстві національної оборони Румунії повідомили, що в будинок влучив російський дрон типу "Герань-2".
Румунські військові заявили, що не встигли перехопити безпілотник через надто короткий проміжок часу. Як пояснив бригадний генерал Георге Максим, від моменту виявлення цілі до її падіння минуло лише чотири хвилини.
У НАТО вже відреагували на інцидент та засудили влучання російського дрона в житловий будинок на території Румунії, яка є членом Альянсу.