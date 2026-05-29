Фицо отличился неоднозначным заявлением после удара дрона РФ по Румынии

Словакия солидарна с Румынией, которая попала под удар российского дрона. В то же время Братислава призвала к сдержанности в "подстрекательских заявлениях".
Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Все больше мировых лидеров присоединяются к осуждению удара беспилотника по Румынии. В частности, Фицо выразил "полную солидарность" с Бухарестом.
В то же время словацкий премьер-министр предостерег от любой эскалации, "с которой мы можем не справиться".
Фицо призвал к "сдержанности в подстрекательских заявлениях", а также к немедленному началу "диалога" между Европейским Союзом и Россией.
Напомним, во время очередной российской атаки на Украину в ночь на 29 мая один из вражеских беспилотников пересек границу с Румынией и врезался в крышу многоэтажки в городе Галац.
После удара вспыхнул пожар в квартире на 10-м этаже. Пострадали два человека, медики оказали им помощь на месте. Огонь спасатели оперативно ликвидировали.
В Министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что в дом попал российский дрон типа "Герань-2".
Румынские военные заявили, что не успели перехватить беспилотник из-за слишком короткого промежутка времени. Как пояснил бригадный генерал Георге Максим, от момента обнаружения цели до ее падения прошло всего четыре минуты.
В НАТО уже отреагировали на инцидент и осудили попадание российского дрона в жилой дом на территории Румынии, которая является членом Альянса.