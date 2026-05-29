Фицо отличился неоднозначным заявлением после удара дрона РФ по Румынии

Все больше мировых лидеров присоединяются к осуждению удара беспилотника по Румынии. В частности, Фицо выразил "полную солидарность" с Бухарестом.

В то же время словацкий премьер-министр предостерег от любой эскалации, "с которой мы можем не справиться".

Фицо призвал к "сдержанности в подстрекательских заявлениях", а также к немедленному началу "диалога" между Европейским Союзом и Россией.

Удар российского дрона по Румынии

Напомним, во время очередной российской атаки на Украину в ночь на 29 мая один из вражеских беспилотников пересек границу с Румынией и врезался в крышу многоэтажки в городе Галац.

После удара вспыхнул пожар в квартире на 10-м этаже. Пострадали два человека, медики оказали им помощь на месте. Огонь спасатели оперативно ликвидировали.

В Министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что в дом попал российский дрон типа "Герань-2".