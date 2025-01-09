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Фіцо пригрозив "жорсткими заходами" проти України через припинення транзиту газу з РФ

Україна, Четвер 09 січня 2025 15:59
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Фіцо пригрозив "жорсткими заходами" проти України через припинення транзиту газу з РФ Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Словаччина вживе жорстких заходів проти України. Вони будуть застосовані, якщо проблема з припиненням транзиту газу через країну не буде вирішена.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після переговорів з єврокомісаром з енергетики Даном Йоргенсеном, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, як пише видання, Фіцо звинуватив Київ у завданні шкоди Словаччині, не продовживши угоду про транзит газу з Росією для транспортування газу через Україну.

Він також погрожував у відповідь припинити аварійне постачання електроенергії в Україну або скоротити допомогу біженцям.

Припинення транзиту російського газу через Україну

1 січня транзит російського газу через Україну в Європу та Молдову зупинено після завершення контракту НАК "Нафтогаз" з "Газпромом". І попри те, що в Мінекономіки Словаччини, визнали, що припинення транзиту російського газу через територію України не викличе дефіциту газу, прем'єр Роберт Фіцо вже зробив декілька заяв, в яких відверто погрожував Україні.

Наприклад, за його словами, Словаччина може не тільки зупинити експорт електроенергії в Україну, а й значно скоротити допомогу українським біженцям.

Такі погрози виглядають як мінімум дивно, враховуючи, що нещодавно Фіцо зізнався, що забезпечив постачання газу до Словаччини під час поїздки до Володимира Путіна в Москву наприкінці грудня перед тим, як Україна припинила транзит газу.

Додамо, що у Придністров'ї відключили опалення і гарячу воду через припинення транзиту російського газу через Україну. Водночас вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Молдові з вирішенням енергокризи в Придністров'ї та надати вугілля.

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Нафтогаз України Російська Федерація Роберт Фіцо Транзит газу
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