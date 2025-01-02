Фіцо вдався до нових погроз Україні: шантажує скороченням допомоги біженцям

Словаччина може не тільки зупинити експорт електроенергії в Україну, а й значно скоротити допомогу українським біженцям. Так вона "відповість" на припинення транзиту російського газу через українську територію.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N .

Фіцо визнав, що після припинення поставок російського газу через Україну загроз для словацьких домогосподарств немає. Але, за словами прем'єра, його країна втрачає доходи в розмірі півмільярда євро на рік від транзиту газу.

Глава уряду Словаччини підтвердив чутки у ЗМІ, що представники словацького уряду зустрінуться з представниками України та Єврокомісії у вівторок, 7 січня, щоб обговорити зупинку транзиту. За його словами, Словаччина захотіла переговорів у Брюсселі, оскільки Україна "мала нахабство" поскаржитися на розгляд Братиславою заходів у відповідь.

Після цього Фіцо хоче скликати коаліційну раду та уряд.

"Від імені Smer (правлячої партії - ред.) я оголошую, що ми готові вести переговори й домовитися в коаліції щодо припинення поставок електроенергії та значного скорочення підтримки українських громадян, які перебувають на території Словацької Республіки", - заявив Фіцо.