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Фіцо заявив, що домовився з Путіним про газ для Словаччини

Словаччина, Четвер 09 січня 2025 08:22
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Фіцо заявив, що домовився з Путіним про газ для Словаччини Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що забезпечив постачання газу до Словаччини під час поїздки до Володимира Путіна в Москву наприкінці грудня перед тим, як Україна припинила транзит газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Мені потрібно було забезпечити принаймні газ для внутрішнього споживання Словаччини, що ми і зробили, навіть без підвищення цін на газ", - сказав він.

Прем'єр-міністр Словаччини не надав більш детальної інформації про постачання газу.

Фіцо звинуватив Київ у нанесенні шкоди Словаччині, оскільки він не продовжив угоду про транзит російського газу, термін дії якої закінчився наприкінці 2024 року, а також пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну і скоротити допомогу біженцям.

За даними словацького оператора газотранспортної мережі Eustream, після припинення поставок з України Словаччина продовжила отримувати газ через Угорщину, куди надходить російський газ через "Турецький потік".

Фіцо заявив, що зупинка поставок з України нібито обійшлася країні в 500 млн євро у вигляді транзитних зборів і в 1 млрд євро через вищі ціни на газ.

Він знову звинуватив президента України Володимира Зеленського в "саботажі фінансових інтересів Словаччини та ЄС" через відмову продовжити транзит російського газу.

Фіцо має зустрітися 9 січня з представниками Європейської комісії в Брюсселі, щоб обговорити припинення транзиту газу через Україну.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Фіцо у відкритті "другого енергетичного фронту" проти України за наказом Росії.

Раніше міністерство економіки Словаччини заявило, що припинення транзиту російського газу через територію України не викличе дефіциту газу в країні.

Припинення транзиту російського газу зі сходу матиме в основному фінансові наслідки для Словаччини. Газові компанії Словаччини заплатять приблизно на 177 млн євро більше у вигляді плати за транзит газу, який піде із заходу, а не зі сходу, заявили в міністерстві.

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