Фицо пригрозил "жесткими мерами" против Украины из-за прекращения транзита газа из РФ

Словакия примет жесткие меры против Украины. Они будут применены, если проблема с прекращением транзита газа через страну не будет решена.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после переговоров с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Он также угрожал в ответ прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину или сократить помощь беженцам.

Так, как пишет издание, Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба Словакии, не продлив соглашение о транзите газа с Россией для транспортировки газа через Украину.

Прекращение транзита российского газа через Украину

1 января транзит российского газа через Украину в Европу и Молдову остановлен после завершения контракта НАК "Нафтогаз" с "Газпромом". И несмотря на то, что в Минэкономики Словакии, признали, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины не вызовет дефицита газа, премьер Роберт Фицо уже сделал несколько заявлений, в которых откровенно угрожал Украине.

Например, по его словам, Словакия может не только остановить экспорт электроэнергии в Украину, но и значительно сократить помощь украинским беженцам.

Такие угрозы выглядят как минимум странно, учитывая, что недавно Фицо признался, что обеспечил поставки газа в Словакию во время поездки к Владимиру Путину в Москву в конце декабря перед тем, как Украина прекратила транзит газа.

Добавим, что в Приднестровье отключили отопление и горячую воду из-за прекращения транзита российского газа через Украину. В то же время вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдове с решением энергокризиса в Приднестровье и предоставить уголь.

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