Фіцо поскаржився на спробу зірвати його візит до Москви: "це зробили навмисно"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його візит до Москви намагаються зірвати. За його словами, затримка літака зруйнувала плани двосторонніх зустрічей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра на його сторінці Facebook.
У своїй заяві Фіцо повідомив, що "кілька хвилин тому" отримав повідомлення від Естонії про неможливість прольоту літака з ним для візиту до Москви.
"Звичайно, це навмисна спроба зірвати мій візит до Москви. Це надзвичайно порушує всю нашу програму, ми не зможемо встигнути на заплановані зустрічі завтра ввечері", - заявив премʼєр.
Він запевнив, що намагається зробити усе, аби потрапити до Москви та "взяти участь у чотирьох надзвичайно важливих двосторонніх зустрічах".
Зауважимо, що за останніми даними, у програмі візиту Фіцо до Москви немає участі у параді російського диктатора Володимира Путіна.
Нагадаємо, що у Москві 9 травня відбудеться масштабний парад з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни. На захід російський диктатор Володимир Путін запросив низку іноземних лідерів.
Захід зокрема планував відвідати президент Сербії Александр Вучич, однак пізніше Вучич несподівано захворів і змушений був перервати візит до США, де мав зустрітися з Дональдом Трампом.
Натомість після раптового повернення з США Вучич ліг в лікарню.
Сьогодні також стало відомо, що Латвія та Литва заборонили літаку президента Сербії Александра Вучича перетинати свій повітряний простір на шляху до РФ.
Пізніше Естонія закрила повітряний простір і заборонила літакам використовувати його для польотів до Москви на парад до "Дня перемоги".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.