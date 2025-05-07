Фіцо поскаржився на спробу зірвати його візит до Москви: "це зробили навмисно"

У своїй заяві Фіцо повідомив, що "кілька хвилин тому" отримав повідомлення від Естонії про неможливість прольоту літака з ним для візиту до Москви.

"Звичайно, це навмисна спроба зірвати мій візит до Москви. Це надзвичайно порушує всю нашу програму, ми не зможемо встигнути на заплановані зустрічі завтра ввечері", - заявив премʼєр.

Він запевнив, що намагається зробити усе, аби потрапити до Москви та "взяти участь у чотирьох надзвичайно важливих двосторонніх зустрічах".