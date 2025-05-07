Фицо пожаловался на попытку сорвать его визит в Москву: "это сделали намеренно"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву пытаются сорвать. По его словам, задержка самолета разрушила планы двусторонних встреч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра на его странице Facebook.
В своем заявлении Фицо сообщил, что "несколько минут назад" получил сообщение от Эстонии о невозможности пролета самолета с ним для визита в Москву.
"Конечно, это намеренная попытка сорвать мой визит в Москву. Это чрезвычайно нарушает всю нашу программу, мы не сможем успеть на запланированные встречи завтра вечером", - заявил премьер.
Он заверил, что пытается сделать все, чтобы попасть в Москву и "принять участие в четырех чрезвычайно важных двусторонних встречах".
Заметим, что по последним данным, в программе визита Фицо в Москву нет участия в параде российского диктатора Владимира Путина.
Напомним, что в Москве 9 мая состоится масштабный парад по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. На мероприятие российский диктатор Владимир Путин пригласил ряд иностранных лидеров.
Мероприятие в частности планировал посетить президент Сербии Александр Вучич, однако позже Вучич неожиданно заболел и вынужден был прервать визит в США, где должен был встретиться с Дональдом Трампом.
Зато после внезапного возвращения из США Вучич лег в больницу.
Сегодня также стало известно, что Латвия и Литва запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пересекать свое воздушное пространство на пути в РФ.
Позже Эстония закрыла воздушное пространство и запретила самолетам использовать его для полетов в Москву на парад ко "Дню победы".
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