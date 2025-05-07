Фицо пожаловался на попытку сорвать его визит в Москву: "это сделали намеренно"

Заметим, что по последним данным, в программе визита Фицо в Москву нет участия в параде российского диктатора Владимира Путина.

Парад в Москве 9 мая

Напомним, что в Москве 9 мая состоится масштабный парад по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. На мероприятие российский диктатор Владимир Путин пригласил ряд иностранных лидеров.

Мероприятие в частности планировал посетить президент Сербии Александр Вучич, однако позже Вучич неожиданно заболел и вынужден был прервать визит в США, где должен был встретиться с Дональдом Трампом.

Зато после внезапного возвращения из США Вучич лег в больницу.

Сегодня также стало известно, что Латвия и Литва запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пересекать свое воздушное пространство на пути в РФ.

Позже Эстония закрыла воздушное пространство и запретила самолетам использовать его для полетов в Москву на парад ко "Дню победы".

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