Фіцо полетить до Москви "великою дугою" через заборону Польщі та країн Балтії, - ЗМІ

Зміна маршруту та позиція країн ЄС

За інформаціїєю видання, словацька делегація вирушить до столиці РФ великою дугою через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію.

Таке рішення ухвалили після того, як Естонія, Литва, Латвія та Польща офіційно або на рівні особистих комунікацій заборонили проліт словацького урядового борту над своїми територіями.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що країна не дозволить польоти, які служать для вшанування агресора.

Водночас скандинавські країни та Німеччина не висловили заперечень щодо прольоту Фіцо через свій повітряний простір.

Енергетичний фактор Німеччини

Як повідомило видання, особливу зацікавленість у візиті Фіцо до Москви виявляє Німеччина.

З початку травня 2026 року Росія припинила експорт нафти північною гілкою нафтопроводу Дружба. Хоча офіційно сировина маркувалася як казахстанська, фактично вона була російською.

Для Німеччини це питання є критичним, оскільки зупинка поставок впливає на роботу нафтопереробного заводу в Шведті. Це підприємство забезпечує пальним переважну більшість споживачів у Берліні та Бранденбурзі.

Мета візиту до Москви

Роберт Фіцо летить до Росії на 81-ту річницю закінчення Другої світової війни. Програма поїздки передбачає покладання квітів на вшанування жертв війни та проведення двосторонніх переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Словацький прем'єр уже другий рік поспіль відмовляється від участі у військовому параді, чим демонструє свою формальну позицію щодо повномасштабного вторгнення в Україну.

Наразі він залишається єдиним лідером країни ЄС, який підтримує регулярні контакти з Кремлем.