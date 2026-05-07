Фицо полетит в Москву "большой дугой" из-за запрета Польши и стран Балтии, - СМИ

Изменение маршрута и позиция стран ЕС

По информации издания, словацкая делегация отправится в столицу РФ большой дугой через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию.

Такое решение приняли после того, как Эстония, Литва, Латвия и Польша официально или на уровне личных коммуникаций запретили пролет словацкого правительственного борта над своими территориями.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что страна не позволит полеты, которые служат для чествования агрессора.

В то же время скандинавские страны и Германия не выразили возражений относительно пролета Фицо через свое воздушное пространство.

Энергетический фактор Германии

Как сообщило издание, особую заинтересованность в визите Фицо в Москву проявляет Германия.

С начала мая 2026 года Россия прекратила экспорт нефти по северной ветке нефтепровода Дружба. Хотя официально сырье маркировалось как казахстанское, фактически оно было российским.

Для Германии этот вопрос является критическим, поскольку остановка поставок влияет на работу нефтеперерабатывающего завода в Шведте. Это предприятие обеспечивает топливом подавляющее большинство потребителей в Берлине и Бранденбурге.

Цель визита в Москву

Роберт Фицо летит в Россию на 81-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Программа поездки предусматривает возложение цветов в честь жертв войны и проведение двусторонних переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Словацкий премьер уже второй год подряд отказывается от участия в военном параде, чем демонстрирует свою формальную позицию относительно полномасштабного вторжения в Украину.

Сейчас он остается единственным лидером страны ЕС, который поддерживает регулярные контакты с Кремлем.