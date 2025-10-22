Фіцо висунув вимогу для підтримки нового пакета санкцій проти Росії

Словаччина підтримає 19-й пакет санкцій проти РФ, якщо Євросоюз до підсумкових документів саміту включить вимоги Братислави.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке ЗМІ Actualite.sk.

Про певні умови Словаччини Фіцо заявив на Комітеті з питань європейських справ у парламенті перед від’їздом на саміт ЄС.

За його словами, Братиславі вдалося домогтися внести свої формулювання до проекту рішень майбутнього саміту лідерів країн ЄС.

Йдеться про формулювання щодо енергетики та автомобільної промисловості, саме ці теми раніше були ключовими умовами щодо підтримки Фіцо санкцій проти Росії.

Водночас словацький прем’єр наголосив, що санкції не є ефективними. За його словами, попри них Росія продовжує досягати "кращих результатів на фронті".

Як відомо, ЄС наразі готує 19-й пакет санкцій проти РФ, який значно затримався по часу.

Що мав на увазі Фіцо?

Говорячи про формулювання щодо енергетики та автопромисловості, Фіцо, скоріш за все, мав на увазі болючі заборони блоку в цих сферах.

Як відомо, Братислава добивається анулювання рішення ЄС про заборону на продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) після 2035 року .

Оскільки автомобільна промисловість становить близько 10% ВВП Словаччини, країні економічно невигідно виконувати таке зобов'язання ЄС.

Зазначимо, що Словаччина співпрацює з концернами Volkswagen, Kia та Jaguar Land Rover. Заводи країни збирають такі моделі, як Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Kia та Jaguar Land Rover.

Вимога ЄС щодо відмови від енергоресурсів Росії

Як відомо, Братислава все ще купує нафту та газ у Москви, не дивлячись на зусилля ЄС по відмові від російських енергоресурсів.