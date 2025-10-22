ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Фіцо висунув вимогу для підтримки нового пакета санкцій проти Росії

Братислава, Середа 22 жовтня 2025 13:26
UA EN RU
Фіцо висунув вимогу для підтримки нового пакета санкцій проти Росії Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Словаччина підтримає 19-й пакет санкцій проти РФ, якщо Євросоюз до підсумкових документів саміту включить вимоги Братислави.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке ЗМІ Actualite.sk.

Про певні умови Словаччини Фіцо заявив на Комітеті з питань європейських справ у парламенті перед від’їздом на саміт ЄС.

За його словами, Братиславі вдалося домогтися внести свої формулювання до проекту рішень майбутнього саміту лідерів країн ЄС.

Йдеться про формулювання щодо енергетики та автомобільної промисловості, саме ці теми раніше були ключовими умовами щодо підтримки Фіцо санкцій проти Росії.

Водночас словацький прем’єр наголосив, що санкції не є ефективними. За його словами, попри них Росія продовжує досягати "кращих результатів на фронті".

Як відомо, ЄС наразі готує 19-й пакет санкцій проти РФ, який значно затримався по часу.

Що мав на увазі Фіцо?

Говорячи про формулювання щодо енергетики та автопромисловості, Фіцо, скоріш за все, мав на увазі болючі заборони блоку в цих сферах.

Як відомо, Братислава добивається анулювання рішення ЄС про заборону на продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) після 2035 року.

Оскільки автомобільна промисловість становить близько 10% ВВП Словаччини, країні економічно невигідно виконувати таке зобов'язання ЄС.

Зазначимо, що Словаччина співпрацює з концернами Volkswagen, Kia та Jaguar Land Rover. Заводи країни збирають такі моделі, як Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Kia та Jaguar Land Rover.

Вимога ЄС щодо відмови від енергоресурсів Росії

Як відомо, Братислава все ще купує нафту та газ у Москви, не дивлячись на зусилля ЄС по відмові від російських енергоресурсів.

Також країна тісно співпрацює з РФ у галузі нафтопереробки, тому Братиславі невигідно відмовлятись від енергоносіїв Росії, не дивлячись на заклики союзників по блоку та США.

Нагадаємо, ще раніше Роберт Фіцо заявляв, що Братислава буде блокувати санкції проти РФ, "якщо вони суперечать національним інтересам Словаччини".

Водночас ЄС обіцяв Словаччині гарні альтернативи російським енергоресурсам. А напередодні президент Володимир Зеленський анонсував енергетичні домовленості з Братиславою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії
Новини
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію