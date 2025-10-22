ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Фицо выдвинул требование для поддержки нового пакета санкций против России

Братислава, Среда 22 октября 2025 13:26
UA EN RU
Фицо выдвинул требование для поддержки нового пакета санкций против России Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Словакия поддержит 19-й пакет санкций против РФ, если Евросоюз в итоговые документы саммита включит требования Братиславы.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое СМИ Actualite.sk.

Об определенных условиях Словакии Фицо заявил на Комитете по вопросам европейских дел в парламенте перед отъездом на саммит ЕС.

По его словам, Братиславе удалось добиться внести свои формулировки в проект решений будущего саммита лидеров стран ЕС.

Речь идет о формулировках по энергетике и автомобильной промышленности, именно эти темы ранее были ключевыми условиями по поддержке Фицо санкций против России.

В то же время словацкий премьер подчеркнул, что санкции не являются эффективными. По его словам, несмотря на них Россия продолжает достигать "лучших результатов на фронте".

Как известно, ЕС сейчас готовит 19-й пакет санкций против РФ, который значительно задержался по времени.

Что имел в виду Фицо?

Говоря о формулировках по энергетике и автопромышленности, Фицо, скорее всего, имел в виду болезненные запреты блока в этих сферах.

Как известно, Братислава добивается аннулирования решения ЕС о запрете на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) после 2035 года.

Поскольку автомобильная промышленность составляет около 10% ВВП Словакии, стране экономически невыгодно выполнять такое обязательство ЕС.

Отметим, что Словакия сотрудничает с концернами Volkswagen, Kia и Jaguar Land Rover. Заводы страны собирают такие модели, как Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Kia и Jaguar Land Rover.

Требование ЕС об отказе от энергоресурсов России

Как известно, Братислава все еще покупает нефть и газ у Москвы, несмотря на усилия ЕС по отказу от российских энергоресурсов.

Также страна тесно сотрудничает с РФ в области нефтепереработки, поэтому Братиславе невыгодно отказываться от энергоносителей России, несмотря на призывы союзников по блоку и США.

Напомним, еще ранее Роберт Фицо заявлял, что Братислава будет блокировать санкции против РФ, "если они противоречат национальным интересам Словакии".

В то же время ЕС обещал Словакии хорошие альтернативы российским энергоресурсам. А накануне президент Владимир Зеленский анонсировал энергетические договоренности с Братиславой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России
Новости
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию