Фіцо пригрозив заблокувати санкції ЄС проти Росії: за якої умови

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що країна заблокує будь-які санкції ЄС проти Росії, які завдають шкоди національним інтересам Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Якщо будуть санкції, які зашкодять нам, я ніколи не буду за них голосувати", - сказав Фіцо під час прес-конференції.

Він також повідомив, що не може підтримати жодних заходів, спрямованих на припинення імпорту російського палива для словацьких атомних станцій.

"Я зацікавлений у тому, щоб бути конструктивним гравцем у Європейському Союзі, але не за рахунок Словаччини", - заявив він.

У ЗМІ зазначають, що 5 червня Національна рада Словаччини ухвалила резолюцію, яка рекомендує уряду не голосувати в міжнародних організаціях за ухвалення нових санкцій проти РФ. Рішення підтримували 51 із 76 присутніх депутатів.

Водночас, резолюція не є обов'язковою до виконання. Тобто, уряд може її ігнорувати.

При цьому наголошується, що раніше Фіцо виступав проти посилення санкційного режиму і вимагав від ЄС не перешкоджати Словаччині в закупівлі російських енергоресурсів.

Крім того, Reuters відзначило факт, що Словаччина не блокувала жодної з один попередніх санкцій ЄС, включно з 17-м пакетом, ухваленим у травні.