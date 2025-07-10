Фіцо доручив й надалі блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо доручив своєму послу в Брюсселі й надалі блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Фіцо заявив у своєму відеозверненні.
За його словами, Словаччина не буде голосувати за 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, який планувалося затвердити на засіданні Комітету постійних представників ЄС у Брюсселі 11 липня.
"Ми відмовляємося просто так голосувати за 18-й пакет санкцій без попередніх умов. Наша підтримка залежить від вирішення наших занепокоєнь щодо цін на газ, безпеки постачання та компенсацій за збитки, які ми понесемо внаслідок припинення постачання російського газу з 1 січня 2028 року", - зазначив Фіцо.
Він додав, що спірні питання з Єврокомісією "наразі ще не вирішено".
"Нашому послу в Брюсселі знову було доручено вчора не підтримувати 18-й пакет санкцій", - заявив прем’єр Словаччини.
Він наголосив, що не може допустити, "щоб безглузді ідеологічні жести на кшталт припинення постачання російського газу завдали нашій державі серйозної шкоди".
Водночас словацький прем'єр додав, що перемовини з Єврокомісією тривають, і мають позитивний поступ.
"Мушу визнати, що Єврокомісія докладає зусиль для пошуку рішення для Словаччини. За деякими відкритими питаннями ми близькі до домовленості, за іншими ще далеко. Я щиро сподіваюся на швидке досягнення домовленості з Комісією, яка призведе до коригування її пропозиції щодо поступової відмови від російського газу у спосіб, що захистить Словаччину від найгірших можливих наслідків", - зазначив Фіцо.
Нагадаємо, 10 червня Європейська комісія представила новий пакет обмежень проти Росії. Санкції повинні вдарити по доходах Москви від енергоносіїв, банків та військовій промисловості.
Однак Словаччина разом з Угорщиною відмовилися підтримати новий пакет санкцій через небажання втрачати можливість закуповувати дешеві російські нафту й газ.
Пізніше голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава відмовиться від вето, якщо ЄС надасть гарантії зменшення негативних наслідків відмови від російських джерел енергії.
Нещодавно кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомляв, що нові санкції можуть ухвалити найближчим часом, оскільки зі Словаччиною вдалось домовитися.
Втім посли ЄС під час вчорашнього засідання знову не змогли досягти згоди щодо 18-го пакета санкцій проти Росії через блокування з боку Словаччини.
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