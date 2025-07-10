Фіцо доручив й надалі блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

За його словами, Словаччина не буде голосувати за 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, який планувалося затвердити на засіданні Комітету постійних представників ЄС у Брюсселі 11 липня.

"Ми відмовляємося просто так голосувати за 18-й пакет санкцій без попередніх умов. Наша підтримка залежить від вирішення наших занепокоєнь щодо цін на газ, безпеки постачання та компенсацій за збитки, які ми понесемо внаслідок припинення постачання російського газу з 1 січня 2028 року", - зазначив Фіцо.

Він додав, що спірні питання з Єврокомісією "наразі ще не вирішено".

"Нашому послу в Брюсселі знову було доручено вчора не підтримувати 18-й пакет санкцій", - заявив прем’єр Словаччини.

Він наголосив, що не може допустити, "щоб безглузді ідеологічні жести на кшталт припинення постачання російського газу завдали нашій державі серйозної шкоди".

Водночас словацький прем'єр додав, що перемовини з Єврокомісією тривають, і мають позитивний поступ.

"Мушу визнати, що Єврокомісія докладає зусиль для пошуку рішення для Словаччини. За деякими відкритими питаннями ми близькі до домовленості, за іншими ще далеко. Я щиро сподіваюся на швидке досягнення домовленості з Комісією, яка призведе до коригування її пропозиції щодо поступової відмови від російського газу у спосіб, що захистить Словаччину від найгірших можливих наслідків", - зазначив Фіцо.