Фицо поручил и дальше блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России

По его словам, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций ЕС против России, который планировалось утвердить на заседании Комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе 11 июля.

"Мы отказываемся просто так голосовать за 18-й пакет санкций без предварительных условий. Наша поддержка зависит от решения наших беспокойств относительно цен на газ, безопасности поставок и компенсаций за убытки, которые мы понесем в результате прекращения поставок российского газа с 1 января 2028 года", - отметил Фицо.

Он добавил, что спорные вопросы с Еврокомиссией "пока еще не решены".

"Нашему послу в Брюсселе снова было поручено вчера не поддерживать 18-й пакет санкций", - заявил премьер Словакии.

Он подчеркнул, что не может допустить, "чтобы бессмысленные идеологические жесты вроде прекращения поставок российского газа нанесли нашему государству серьезный ущерб".

В то же время словацкий премьер добавил, что переговоры с Еврокомиссией продолжаются, и имеют положительный прогресс.

"Должен признать, что Еврокомиссия прилагает усилия для поиска решения для Словакии. По некоторым открытым вопросам мы близки к договоренности, по другим еще далеко. Я искренне надеюсь на скорое достижение договоренности с Комиссией, которая приведет к корректировке ее предложения по постепенному отказу от российского газа способом, который защитит Словакию от худших возможных последствий", - отметил Фицо.