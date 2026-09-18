Фіцо дав зрозуміти, що Словаччина не допомагатиме НАТО у разі війни
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що для нього важливе членство країни в НАТО. Однак він натякнув, що у разі війни не хоче, щоб Словаччина була втягнута в неї "через якусь п'яту статтю" Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ, опублікований у Facebook.
Під час своєї промови він заявив, що боїться того, наскільки "гучні войовничі промови звучать у Європі". За його словами, ситуація з можливістю загальноєвропейського військового конфлікту ніколи не була "настільки серйозною та напруженою, як зараз".
"Я не хочу, щоб Словаччина стала частиною якогось військового конфлікту через якусь 5 статтю. Так, ми є членами НАТО, ми поважаємо це, дбаємо про співпрацю та виконання своїх зобов'язань, але як прем'єр-міністр я зроблю все, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт", - додав Фіцо.
Також він сказав, що сьогодні 18 вересня прибуде з візитом до України та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та з новим прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Крім цього, приїде низка інших прем'єр-міністрів Європи.
У цьому контексті Фіцо знову сказав, що боїться війни і тому хоче поговорити про це серйозно.
Що важливо знати
Нагадаємо, днями чиновники оборонних відомств розповіли виданню Reuters, що НАТО має осучаснити деяку зброю та тактику ведення війни, оскільки вони застаріли. Як приклад швидкої адаптації наводиться приклад України.
Також ми писали, що президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Росія може навмисно запускати дрони на Європу, щоб тримати європейські країни у постійній напрузі. Він вважає, що Москва свідомо припускає такі інциденти.
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