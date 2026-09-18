Фіцо дав зрозуміти, що Словаччина не допомагатиме НАТО у разі війни

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що для нього важливе членство країни в НАТО. Однак він натякнув, що у разі війни не хоче, щоб Словаччина була втягнута в неї "через якусь п'яту статтю" Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ , опублікований у Facebook.

Під час своєї промови він заявив, що боїться того, наскільки "гучні войовничі промови звучать у Європі". За його словами, ситуація з можливістю загальноєвропейського військового конфлікту ніколи не була "настільки серйозною та напруженою, як зараз".

"Я не хочу, щоб Словаччина стала частиною якогось військового конфлікту через якусь 5 статтю. Так, ми є членами НАТО, ми поважаємо це, дбаємо про співпрацю та виконання своїх зобов'язань, але як прем'єр-міністр я зроблю все, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт", - додав Фіцо.

Також він сказав, що сьогодні 18 вересня прибуде з візитом до України та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та з новим прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Крім цього, приїде низка інших прем'єр-міністрів Європи.

У цьому контексті Фіцо знову сказав, що боїться війни і тому хоче поговорити про це серйозно.