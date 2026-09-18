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Фицо дал понять, что Словакия не будет помогать НАТО в случае войны

03:50 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фицо дал понять, что Словакия не будет помогать НАТО в случае войны Фото: Роберт Фицо (Getty Images)
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что для него важно членство страны в НАТО. Однако он намекнул, что в случае войны не хочет, чтобы Словакия была в нее втянута "из-за какой-то 5-ой статьи" Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление, опубликованное в Facebook.

Во время своей речи он заявил, что боится того, насколько "громкие воинственные речи звучат в Европе". По его словам, ситуация с возможностью общеевропейского военного конфликта никогда не была "настолько серьезной и напряженной, как сейчас".

"Я не хочу, чтобы Словакия стала частью какого-то военного конфликта из-за какой-то 5 статьи. Да, мы являемся членами НАТО, мы уважаем это, заботимся о сотрудничестве и выполнении своих обязательств, но как премьер-министр я сделаю все, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт", - добавил Фицо.

Также он сказал, что сегодня 18 сентября прибудет с визитом в Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и с новым премьер-министром Сергеем Корецким. Помимо этого, приедут ряд других премьер-министров Европы.

В этом контексте Фицо снова сказал, что боится войны, и поэтому хочет поговорить об этом серьезно.

Что важно знать

Напомним, на днях чиновники оборонных ведомств рассказали изданию Reuters, что НАТО должно осовременить некоторое оружие и тактику ведения войны, так как они устарели. В качестве примера быстрой адаптации приводится пример Украины.

Также мы писали, что президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Россия может намеренно запускать дроны на Европу, чтобы держать европейские страны в постоянном напряжении. Он полагает, что Москва сознательно допускает такие инциденты.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Беларуси начались четырехдневные военные учения вблизи границ с Польшей и Литвой. Эти маневры проходят на нескольких полигонах, причем недалеко от Сувалкского коридора.

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