На Заході є сумніви щодо готовності НАТО до війни, тактика застаріла, - Reuters

Чиновники оборонних відомств зауважили, що НАТО треба осучаснити деяку зброю і тактику ведення війни. Прикладом швидкої адаптації у військових діях є Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Чи готовий Альянс до війни

П'ять українських та західних посадовців оборонних відомств повідомили Reuters, що події на полі бою відбуваються так швидко, що деяка зброя та тактика НАТО ризикують застаріти.

Україна, яка не є членом Альянсу, адаптується за тижні. А НАТО купує та розробляє системи роками, а іноді й десятиліттями, пише видання.

Денис Штілерман, співвласник і головний конструктор компанії Fire Point, розповів Reuters, що танки зараз "нікчемні". Адже дрон вартістю близько 5000 доларів може їх знищити. Проте Європа все ще витрачає значні кошти на бронетехніку.

Дрони змінили війну

Дешеві дрони також змінили ведення війни в інших аспектах. Великі транспортні колони або скупчення військ стають набагато легшими мішенями.

"Вони добре вміють штурмувати позиції. Але якщо над головою буде дрон, а ви навіть не піднімете голову, що станеться з вашим підрозділом?" - сказав Олександр Півненко, командувач Національної гвардії України про міжнародні війська.

Україна навчає НАТО

Українські чиновники відзначили зростаючу роль України у навчанні Альянсу уроками, винесеними з війни проти Росії.

Однак вони також зазначили, що військова бюрократія НАТО насилу засвоює їх.

Український офіцер, який пройшов психологічну підготовку НАТО в Румунії, повідомив Reuters, що деякі навчальні матеріали Альянсу досі спираються на досвід Другої світової війни.

У своїй заяві Міністерство оборони України казало, що його солдати та військові НАТО мають багато чого навчитися один в одного. Вони назвали використання Україною дронів та радіоелектронної боротьби "безпрецедентним у світі".

Що з ППО

Війна в Україні також виявила вразливість протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, пише видання. Європа залежна від сучасних американських протиракетних систем Patriot. Україна має критичну нестачу ракет-перехоплювачів Patriot.

У липні Україна та 9 європейських союзників започаткували коаліцію ППО , яка включає плани спільної розробки нової системи протиракетної оборони. Відомий як Freyja, проєкт є консорціумом приблизно з десятка компаній з Fire Point як головним партнером з приватного сектору.