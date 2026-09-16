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Дрони РФ залітають у Європу не випадково? Науседа назвав можливу мету

22:37 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Дрони РФ залітають у Європу не випадково? Науседа назвав можливу мету Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
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Росія може використовувати дрони, щоб тримати європейські країни в постійній напрузі. У Литві припустили, що Москва свідомо допускає такі інциденти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи в інтерв’ю програмі LRT TELEVIZIJOS "Тема дня".

Науседа заявив, що інциденти з дронами в Європі можуть бути частиною ширшої тактики Росії. За його словами, Москва може намагатися тиснути на країни, які активно підтримують Україну, не вступаючи при цьому у відкриту конфронтацію з НАТО.

Науседа зазначив, що подібних випадків може ставати більше. Він також звернув увагу на дедалі агресивнішу поведінку Росії.

"Поведінка Росії стає дедалі агресивнішою. Це все більше свідчить про певну тенденцію. Не бажаючи вступати у пряму конфронтацію з НАТО, Росія намагається атакувати ті країни, які є найвідданішими прихильниками України", - сказав президент Литви.

Дрони можуть відхилятися від курсу навмисно

За словами Науседи, не кожен випадок із російськими безпілотниками в Європі обов'язково означає пряму атаку на НАТО.

Він припустив, що Росія може свідомо допускати відхилення дронів від запланованого маршруту. У такому разі безпілотники можуть опинятися не лише над територією Литви, а й в інших країнах Балтії або Польщі.

"Такі інциденти, як, наприклад, нещодавно збитий дрон та інші дрони, не обов'язково є прямою атакою Росії проти НАТО", - зазначив Науседа.

Президент Литви вважає, що Москва наразі може не прагнути прямого зіткнення з Альянсом. Водночас Кремль, на його думку, здатен використовувати інші способи тиску.

"Ймовірно, на цьому етапі росіяни до цього не готові й не бажають цього. Але це може бути свідоме допущення відхилення дрона від курсу та потрапляння ним не обов'язково на територію Литви, а на територію країн Балтії чи Польщі з метою утримання суспільства в стані напруги", - сказав він.

Науседа додав, що така ситуація, на його думку, вигідна Росії.

Нагадуємо, у ніч на 15 вересня у Литві оголошували жовтий рівень повітряної загрози. Тоді безпілотник порушив повітряний простір країни. Невдовзі винищувачі НАТО збили його.

За попередніми даними, це була російська "Гербера", яка, ймовірно, спочатку прямувала до України.

Наразі литовська сторона аналізує електронну частину дрона, щоб встановити його маршрут та обставини потрапляння на територію країни.

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