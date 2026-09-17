Білорусь стягнула війська до Сувальського коридору: що відомо

У Білорусі розпочалися чотириденні військові навчання поблизу кордонів із Польщею та Литвою. Маневри проходять на кількох полігонах, зокрема неподалік стратегічно важливого Сувальського коридору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Навчання у Білорусі триватимуть із 15 до 18 вересня. До них залучили підрозділи Західного оперативного командування, зокрема механізовані та танкові батальйони.

За даними білоруського Міноборони, військові відпрацьовують охорону кордону, протидію диверсійним групам, а також відбиття атак безпілотників і легкої авіації.

Де проходять навчання

Практичні дії військ відбуваються на полігоні “Гожа” у Гродненській області, безпосередньо біля кордону з Литвою. Також військові займаються на Брестському та Ружанському полігонах, які розташовані приблизно за 15 і 60 км від польського кордону відповідно.

Частина маневрів відбувається поблизу Сувальського коридору - ділянки польсько-литовського кордону, яка має стратегічне значення для НАТО.

Коридор завдовжки близько 104 км є єдиним сухопутним сполученням країн Балтії з іншою територією НАТО. Він також розташований між Білоруссю та російською Калінінградською областю.

У Мінську називають навчання оборонними

Білоруське Міноборони заявило, що навчання мають “виключно оборонний” характер.

У відомстві також стверджують, що кількість військовослужбовців і техніки не перевищує порогів, передбачених Віденським документом 2011 року, за яких необхідне попереднє повідомлення інших держав. Водночас точну кількість військових, залучених до маневрів, Мінськ не розкриває.

Навчання проходять на тлі зростання уваги до безпеки східного флангу НАТО та війни Росії проти України.

Білорусь протягом останніх років регулярно проводить військові маневри поблизу кордонів країн НАТО, причому в попередніх навчаннях часто брали участь російські військовослужбовці.