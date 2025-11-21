У Fire Point обіцяють поставити на озброєння балістичну ракету до кінця року

За словами Штилермана, вже цього року компанія почне масово виробляти власну балістичну ракету, яку поставлять на озброєння Сил оборони України. Обсяги генеральний конструктор компанії розкривати відмовився.

Також, додав Штилерман, компанія вже виробляє три крилаті ракети FP-5 "Фламінго" на добу. При цьому він зазначив, що кількість виготовлених ракет зараз залежить не від реальних потужностей, а від замовлення - згодом за необхідності може бути виготовлено більше ракет.

При цьому нова балістична ракета, як припускається, буде балістикою малої дальності (до 500 км) та отримає індекс FP-7. У 2026 році розглядається розробка та постановка на озброєння балістичної ракети FP-9 дальністю у 850 кілометрів.