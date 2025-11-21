В Fire Point обещают поставить на вооружение баллистическую ракету до конца года

Украинская компания Fire Point хочет уже до конца этого года поставить на вооружение Вооруженных сил Украины свою первую баллистическую ракету, которая будет производиться серийно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью совладельца и главного конструктора компании Дениса Штилермана в программе"Мосейчук+".
По словам Штилермана, уже в этом году компания начнет массово производить собственную баллистическую ракету, которую поставят на вооружение Сил обороны Украины. Объемы генеральный конструктор компании раскрывать отказался.
Также, добавил Штилерман, компания уже производит три крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" в сутки. При этом он отметил, что количество изготовленных ракет сейчас зависит не от реальных мощностей, а от заказа - впоследствии при необходимости может быть изготовлено больше ракет.
При этом новая баллистическая ракета, как предполагается, будет баллистикой малой дальности (до 500 км) и получит индекс FP-7. В 2026 году рассматривается разработка и постановка на вооружение баллистической ракеты FP-9 дальностью в 850 километров.
В сентябре этого года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина активно разрабатывает дальнобойное вооружение. Последние испытания прошли успешно, и следующий этап - запуск серийного производства.
Среди прочего Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью полета до 3000 километров. По словам Зеленского, на массовое производство выйдут до конца года.
"Фламинго" имеет следующие (публично заявленные) технические характеристики:
При этом по данным западных СМИ, ракеты "Фламинго" по характеристикам превосходят американские крылатые ракеты Tomahawk. Они несут большую боевую часть и имеют большую дальность полета.