В Fire Point обещают поставить на вооружение баллистическую ракету до конца года

По словам Штилермана, уже в этом году компания начнет массово производить собственную баллистическую ракету, которую поставят на вооружение Сил обороны Украины. Объемы генеральный конструктор компании раскрывать отказался.

Также, добавил Штилерман, компания уже производит три крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" в сутки. При этом он отметил, что количество изготовленных ракет сейчас зависит не от реальных мощностей, а от заказа - впоследствии при необходимости может быть изготовлено больше ракет.

При этом новая баллистическая ракета, как предполагается, будет баллистикой малой дальности (до 500 км) и получит индекс FP-7. В 2026 году рассматривается разработка и постановка на вооружение баллистической ракеты FP-9 дальностью в 850 километров.