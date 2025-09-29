У Фінляндії закликали ЄС повністю позбутися залежності від Росії в атомній сфері

"У Фінляндії є два оператори атомних електростанцій. Один уже не використовує російський уран, а інший більше від нього не залежить", - сказала Мультала.

Водночас вона закликала ЄС розширити ініціативу RePower Europe (план щодо відмови від російської нафти та газу - ред.), яка досі стосується лише нафти та газу, на сферу ядерної енергетики.

На думку міністра, визнання атомної енергетики частиною європейського енергоміксу зробить інвестиції привабливішими та допоможе швидше позбутися залишків залежності від Росії в атомній сфері.

За її словами, енергетична й безпекова політика країни тісно пов’язані між собою. З огляду на це Фінляндія постійно розвиває власні оборонні можливості та зміцнює захист усіх видів критичної інфраструктури, зокрема атомних об’єктів.

"Є старе прислів’я: "Хочеш миру - готуйся до війни". Саме тому ми вступили до НАТО і значно інвестуємо у власні оборонні можливості", - зазначила Мультала.

Вона підкреслила, що російська загроза в енергетичному секторі вже є реальністю й зачіпає також фінський експорт електроенергії до Естонії.

"Ми тісно співпрацюємо з країнами Балтії, аби Європейський Союз також виділив ресурси для захисту критичної інфраструктури. Паралельно розробляємо власні проєкти, щоб швидше відновлювати пошкодження, особливо підводних об’єктів", - розповіла міністр.