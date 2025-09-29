У Фінляндії закликали ЄС повністю позбутися залежності від Росії в атомній сфері

Міністр енергетики та довкілля Фінляндії Сарі Мультала закликала ЄС розширити план щодо відмови від російської нафти та газу на сферу ядерної енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю фінського міністра австрійській газеті Die Presse.
"У Фінляндії є два оператори атомних електростанцій. Один уже не використовує російський уран, а інший більше від нього не залежить", - сказала Мультала.
Водночас вона закликала ЄС розширити ініціативу RePower Europe (план щодо відмови від російської нафти та газу - ред.), яка досі стосується лише нафти та газу, на сферу ядерної енергетики.
На думку міністра, визнання атомної енергетики частиною європейського енергоміксу зробить інвестиції привабливішими та допоможе швидше позбутися залишків залежності від Росії в атомній сфері.
За її словами, енергетична й безпекова політика країни тісно пов’язані між собою. З огляду на це Фінляндія постійно розвиває власні оборонні можливості та зміцнює захист усіх видів критичної інфраструктури, зокрема атомних об’єктів.
"Є старе прислів’я: "Хочеш миру - готуйся до війни". Саме тому ми вступили до НАТО і значно інвестуємо у власні оборонні можливості", - зазначила Мультала.
Вона підкреслила, що російська загроза в енергетичному секторі вже є реальністю й зачіпає також фінський експорт електроенергії до Естонії.
"Ми тісно співпрацюємо з країнами Балтії, аби Європейський Союз також виділив ресурси для захисту критичної інфраструктури. Паралельно розробляємо власні проєкти, щоб швидше відновлювати пошкодження, особливо підводних об’єктів", - розповіла міністр.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові ввести "серйозні" санкції проти Росії - за умови, що країни НАТО припинять купувати у РФ енергоресурси.
Президент США розкритикував Європу за "недостатньо жорсткі санкції" проти Росії та продовження закупівлі російської нафти.
Також відомо, що щонайменше вісім країн Європейського Союзу досі імпортують російський газ в тих або інших обсягах. Немає точних даних, де саме використовується придбаний російський газ.
Водночас президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку заявила, що пропонує прискорити поступову відмову від імпорту палива з РФ, Її заява прозвучала після розмови з Трампом.
До цієї позиції доєдналася Варшава. В Польщі закликали країни ЄС припинити імпорт російської нафти до кінця 2026 року, щоб перекрити фінансування російської військової машини та допомогти Україні закінчити війну.
Раніше Bloomberg із посиланням на джерела писало, що Єврокомісія запропонує ввести повну заборону на імпорт російського СПГ до 1 січня 2027 року в рамках 19-го пакета санкцій. Це на рік раніше, ніж планувалося.