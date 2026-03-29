У Фінляндії впали два дрони після атаки України на РФ: що відомо

"Армія оборони Фінляндії розслідує походження кількох безпілотників, які увійшли в її повітряний простір перед тим, як розбитися в неділю вранці", - зазначило видання.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо припустив, що безпілотники можуть належати Україні та "збилися зі шляху". А міністр оборони Антті Хакканен зазначив, що інцидент дуже серйозний.

"Ми дуже серйозно ставимося до цього питання. Органи безпеки негайно відреагували. Розслідування подій триває, і подальші деталі будуть надані після перевірки інформації", - сказав він.

Безпілотники, зазначено у повідомленні міноборони країни, летіли дуже низько. Для їхнього відстеження в небі підіймали військову авіацію - винищувач F/A-18 Hornet. Врешті-решт один з дронів розбився на півночі від міста Коувола, а інший на сході від населеного пункту.

Перший з дронів був ідентифікований, як Ан-196 "Лютий", український ударний далекобійний дрон, заявили у повітряних силах Фінляндії. Встановити тип іншого не вдалося.

Зазначається, що це перший випадок порушення кордону Фінляндії дронами з 2022 року. Фінляндія посилила охорону після інцидентів, коли під час ударів по портах Приморськ та Усть-Луга в Росії ілька українських безпілотників відхилилися від курсу, один з них врізався в димар електростанції в Естонії, а інші розбилися в Латвії та Литві.

"Росія здійснює сильні електронні перешкоди, що може пояснити, чому ці дрони також потрапляють у повітряний простір Фінляндії", - пояснив Орпо.