Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Фінляндії впали два дрони після атаки України на РФ: що відомо

18:30 29.03.2026 Нд
3 хв
Один з дронів ідентифікували як український, але відповідальність поклали на РФ
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: один з дронів ідентифікували, як Ан-196 "Лютий" (defence-ua.com)

У Фінляндії вранці 29 березня на південному сході країни розбилися два БПЛА невстановленої приналежності. У Гельсінкі вважають, що це були українські дрони, але залетіли через російську РЕБ.

"Армія оборони Фінляндії розслідує походження кількох безпілотників, які увійшли в її повітряний простір перед тим, як розбитися в неділю вранці", - зазначило видання.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо припустив, що безпілотники можуть належати Україні та "збилися зі шляху". А міністр оборони Антті Хакканен зазначив, що інцидент дуже серйозний.

"Ми дуже серйозно ставимося до цього питання. Органи безпеки негайно відреагували. Розслідування подій триває, і подальші деталі будуть надані після перевірки інформації", - сказав він.

Безпілотники, зазначено у повідомленні міноборони країни, летіли дуже низько. Для їхнього відстеження в небі підіймали військову авіацію - винищувач F/A-18 Hornet. Врешті-решт один з дронів розбився на півночі від міста Коувола, а інший на сході від населеного пункту.

Перший з дронів був ідентифікований, як Ан-196 "Лютий", український ударний далекобійний дрон, заявили у повітряних силах Фінляндії. Встановити тип іншого не вдалося.

Зазначається, що це перший випадок порушення кордону Фінляндії дронами з 2022 року. Фінляндія посилила охорону після інцидентів, коли під час ударів по портах Приморськ та Усть-Луга в Росії ілька українських безпілотників відхилилися від курсу, один з них врізався в димар електростанції в Естонії, а інші розбилися в Латвії та Литві.

"Росія здійснює сильні електронні перешкоди, що може пояснити, чому ці дрони також потрапляють у повітряний простір Фінляндії", - пояснив Орпо.

Атаки на Ленінградську область РФ

Нагадаємо, що у ніч на 29 березня безпілотники втретє за останній час атакували Ленінградську область Росії. У результаті виникла пожежа в порту "Усть-Луга". Атаку виконували далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ.

Зазначимо, що до цього 25 березня на території порту "Усть-Луга" спалахнула пожежа" після атаки дронів. А вже 27 березня нафтоналивні порти в Усть-Лузі та Приморську невідомі дрони атакували вдруге. В результаті обидва порти охопили масштабні пожежи.

Західні ЗМІ 27 березня повідомили, що майже половина експорту російської нафти була "вимкнена" після того, як Україна провела успішні удари по портах Усть-Луга і Приморськ.

Українські Сили безпілотних систем пізніше підтвердили, що спричинили найбільші в новітній історії РФ перебої у постачанні нафтопродуктів. Успішні атаки на порти та НПЗ розривають логістичні ланцюги ворога.

