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У Фінляндії вимагають заарештувати російського неонациста Петровського за злочини в Україні

Неділя 17 грудня 2023 18:52
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У Фінляндії вимагають заарештувати російського неонациста Петровського за злочини в Україні Фото: Ян Петровський (Giovanni_Pigni)
Автор: Валерія Поліщук

Центральна кримінальна поліція Фінляндії вимагає накласти арешт на російського неонациста Яна Петровського. Зокрема, за злочини, вчинені в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Згідно з ордером на арешт, ймовірні злочини було скоєно в період із 2014 до 2015 року.

У повітовому суді Гельсінкі повідомили, що засідання у справі відбудеться в понеділок, 18 грудня, у другій половині дня.

Затримання Тордена (Петровського) у Фінляндії

Російського бойовика було затримано поліцією Фінляндії 25 серпня. Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його . Воїслав Торден був лідером та командиром російського воєнізованого формування "Оперативна група "Русич". Він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах, також Торден воював на боці Башара Асада в Сирії.

Наприкінці серпня стало відомо, щоТорден попросив екстрадувати його до РФ .

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Фінляндії відмовив у запиті України щодо екстрадиції військового злочинця РФ "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського) і наказав його звільнити.

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