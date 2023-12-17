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В Финляндии требуют арестовать российского неонациста Петровского за преступления в Украине

Воскресенье 17 декабря 2023 18:52
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В Финляндии требуют арестовать российского неонациста Петровского за преступления в Украине Фото: Ян Петровский (Giovanni_Pigni)
Автор: Валерия Полищук

Центральная криминальная полиция Финляндии требует наложить арест на российского неонациста Яна Петровского. В частности, за преступления, совершенные в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Согласно ордеру на арест, предполагаемые преступления были совершены в период с 2014 до 2015 год.

В уездном суде Хельсинки сообщили, что заседание по делу состоится в понедельник, 18 декабря, во второй половине дня.

Задержание Тордена (Петровского) в Финляндии

Российский боевик был задержан полицией Финляндии 25 августа. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что хочет экстрадировать его. Воислав Торден был лидером и командиром российского военизированного формирования "Оперативная группа "Русич". Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, также Торден воевал на стороне Башара Асада в Сирии.

В конце августа стало известно, что Торден попросил экстрадировать его в РФ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Финляндии отказал в запросе Украины по поводу экстрадиции военного преступника РФ "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", неонациста Воислава Тордена (Яна Петровского) и приказал его уволить.

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