У Фінляндії український автобус з пасажирами з'їхав у кювет

У неділю вранці, 11 січня, український пасажирський автобус з'їхав у кювет у провінції Пох'янмаа, що на півночі Фінляндії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
За інформацією фінської поліції, аварія сталася вранці 11 січня на кільцевій розв'язці між національною трасою №4 та Асемантією.
За даними правоохоронців, водій автобуса виїхав на кільцеву розв'язку на надто високій швидкості. Попри екстрене гальмування, він з'їхав у кювет.
У момент ДТП в автобусі перебували пасажири, але ніхто не постраждав. Наразі поліція з’ясовує всі обставини аварії.
Нагадаємо, у грудні минулого року в Словаччині сталося ДТП за участі автобуса з українською реєстрацією. Через негоду він з’їхав з дороги та перекинувся. Постраждали пасажири.
29 грудня в Івано-Франківській області сталася аварія за участю рейсового автобуса. Одна людина загинула, велика кількість постраждалих.
Раніше РБК-Україна писало про автобус з українцями, який потрапив у ДТП у Польщі у квітні 2025 року. Спочатку автобус міжміського сполучення, що перевозив 26 осіб, серед яких були громадяни України та Білорусі, перекинувся на бік.
Друга аварія сталась вже після приїзду рятувальників - вантажівка врізалась в автомобіль Добровільної пожежної бригади.
Крім того, 30 червня в Румунії сталась аварія за участі автобуса з 60 українцями. Відомо, що автобус, який перевозив громадян України, рухався з Бакау до Адджуда.
Під час руху він сильно зіткнувся з мікроавтобусом, який стояв на узбіччі дороги, після чого той перекинувся за межі проїжджої частини.