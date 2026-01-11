У Фінляндії український автобус з пасажирами з'їхав у кювет

ДТП з автобусами

Нагадаємо, у грудні минулого року в Словаччині сталося ДТП за участі автобуса з українською реєстрацією. Через негоду він з’їхав з дороги та перекинувся. Постраждали пасажири.

29 грудня в Івано-Франківській області сталася аварія за участю рейсового автобуса. Одна людина загинула, велика кількість постраждалих.

Раніше РБК-Україна писало про автобус з українцями, який потрапив у ДТП у Польщі у квітні 2025 року. Спочатку автобус міжміського сполучення, що перевозив 26 осіб, серед яких були громадяни України та Білорусі, перекинувся на бік.

Друга аварія сталась вже після приїзду рятувальників - вантажівка врізалась в автомобіль Добровільної пожежної бригади.

Крім того, 30 червня в Румунії сталась аварія за участі автобуса з 60 українцями. Відомо, що автобус, який перевозив громадян України, рухався з Бакау до Адджуда.

Під час руху він сильно зіткнувся з мікроавтобусом, який стояв на узбіччі дороги, після чого той перекинувся за межі проїжджої частини.