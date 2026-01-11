RU

В Финляндии украинский автобус с пассажирами съехал в кювет

Иллюстративное фото: в Финляндии украинский автобус с пассажирами съехал в кювет (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В воскресенье утром, 11 января, украинский пассажирский автобус съехал в кювет в провинции Похьянмаа, что на севере Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По информации финской полиции, авария произошла утром 11 января на кольцевой развязке между национальной трассой №4 и Асемантией.

По данным правоохранителей, водитель автобуса выехал на кольцевую развязку на слишком высокой скорости. Несмотря на экстренное торможение, он съехал в кювет.

В момент ДТП в автобусе находились пассажиры, но никто не пострадал. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии.

 

ДТП с автобусами

Напомним, в декабре прошлого года в Словакии произошло ДТП с участием автобуса с украинской регистрацией. Из-за непогоды он съехал с дороги и перевернулся. Пострадали пассажиры.

29 декабря в Ивано-Франковской области произошла авария с участием рейсового автобуса. Один человек погиб, большое количество пострадавших.

Ранее РБК-Украина писало об автобусе с украинцами, который попал в ДТП в Польше в апреле 2025 года. Сначала автобус междугороднего сообщения, перевозивший 26 человек, среди которых были граждане Украины и Беларуси, перевернулся на бок.

Вторая авария произошла уже после приезда спасателей - грузовик врезался в автомобиль Добровольной пожарной бригады.

Кроме того, 30 июня в Румынии произошла авария с участием автобуса с 60 украинцами. Известно, что автобус, который перевозил граждан Украины, двигался из Бакау в Адджуд.

Во время движения он сильно столкнулся с микроавтобусом, который стоял на обочине дороги, после чего тот перевернулся за пределы проезжей части.

