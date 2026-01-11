У Фінляндії український автобус з пасажирами з'їхав у кювет

У неділю вранці, 11 січня, український пасажирський автобус з'їхав у кювет у провінції Пох'янмаа, що на півночі Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

У момент ДТП в автобусі перебували пасажири, але ніхто не постраждав. Наразі поліція з’ясовує всі обставини аварії.

За даними правоохоронців, водій автобуса виїхав на кільцеву розв'язку на надто високій швидкості. Попри екстрене гальмування, він з'їхав у кювет.

За інформацією фінської поліції, аварія сталася вранці 11 січня на кільцевій розв'язці між національною трасою №4 та Асемантією.

ДТП з автобусами

Нагадаємо, у грудні минулого року в Словаччині сталося ДТП за участі автобуса з українською реєстрацією. Через негоду він з’їхав з дороги та перекинувся. Постраждали пасажири.

29 грудня в Івано-Франківській області сталася аварія за участю рейсового автобуса. Одна людина загинула, велика кількість постраждалих.

Раніше РБК-Україна писало про автобус з українцями, який потрапив у ДТП у Польщі у квітні 2025 року. Спочатку автобус міжміського сполучення, що перевозив 26 осіб, серед яких були громадяни України та Білорусі, перекинувся на бік.

Друга аварія сталась вже після приїзду рятувальників - вантажівка врізалась в автомобіль Добровільної пожежної бригади.

Крім того, 30 червня в Румунії сталась аварія за участі автобуса з 60 українцями. Відомо, що автобус, який перевозив громадян України, рухався з Бакау до Адджуда.

Під час руху він сильно зіткнувся з мікроавтобусом, який стояв на узбіччі дороги, після чого той перекинувся за межі проїжджої частини.