У Фінляндії український автобус з пасажирами з'їхав у кювет

Фінляндія, Неділя 11 січня 2026 14:27
Ілюстративне фото: у Фінляндії український автобус з пасажирами з'їхав у кювет
Автор: Тетяна Степанова

У неділю вранці, 11 січня, український пасажирський автобус з'їхав у кювет у провінції Пох'янмаа, що на півночі Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За інформацією фінської поліції, аварія сталася вранці 11 січня на кільцевій розв'язці між національною трасою №4 та Асемантією.

За даними правоохоронців, водій автобуса виїхав на кільцеву розв'язку на надто високій швидкості. Попри екстрене гальмування, він з'їхав у кювет.

У момент ДТП в автобусі перебували пасажири, але ніхто не постраждав. Наразі поліція з’ясовує всі обставини аварії.

ДТП з автобусами

Нагадаємо, у грудні минулого року в Словаччині сталося ДТП за участі автобуса з українською реєстрацією. Через негоду він з’їхав з дороги та перекинувся. Постраждали пасажири.

29 грудня в Івано-Франківській області сталася аварія за участю рейсового автобуса. Одна людина загинула, велика кількість постраждалих.

Раніше РБК-Україна писало про автобус з українцями, який потрапив у ДТП у Польщі у квітні 2025 року. Спочатку автобус міжміського сполучення, що перевозив 26 осіб, серед яких були громадяни України та Білорусі, перекинувся на бік.

Друга аварія сталась вже після приїзду рятувальників - вантажівка врізалась в автомобіль Добровільної пожежної бригади.

Крім того, 30 червня в Румунії сталась аварія за участі автобуса з 60 українцями. Відомо, що автобус, який перевозив громадян України, рухався з Бакау до Адджуда.

Під час руху він сильно зіткнувся з мікроавтобусом, який стояв на узбіччі дороги, після чого той перекинувся за межі проїжджої частини.

