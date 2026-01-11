В Финляндии украинский автобус с пассажирами съехал в кювет

В воскресенье утром, 11 января, украинский пассажирский автобус съехал в кювет в провинции Похьянмаа, что на севере Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

В момент ДТП в автобусе находились пассажиры, но никто не пострадал. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии.

По данным правоохранителей, водитель автобуса выехал на кольцевую развязку на слишком высокой скорости. Несмотря на экстренное торможение, он съехал в кювет.

По информации финской полиции, авария произошла утром 11 января на кольцевой развязке между национальной трассой №4 и Асемантией.

