У Фінляндії арештували російського неонациста Петровського за злочини в Україні

Окружний суд Гельсінкі сьогодні, 18 грудня, ухвалив взяти під варту російського неонациста Яна Петровського. Причиною цього стали його воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat .

Зазначається, що суд ухвалив ув'язнити росіянина Воїслава Тордена (Яна Петровського) за підозрою у скоєнні грубих воєнних злочинів в Україні. Його відправлять до в'язниці Вантаа.

Видання зазначає, що обвинувачення йому мають висунути до 31 травня наступного року.

"Під час суду у справі про опіку у Тордена була з собою паперова табличка російською мовою, яку він назвав рекламою. Перед початком суду Торден продемонстрував табличку репортерам і операторам", - йдеться в матеріалі.

Затримання Тордена (Петровського) у Фінляндії

Російського бойовика було затримано поліцією Фінляндії 25 серпня. Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його. Воїслав Торден був лідером та командиром російського воєнізованого формування "Оперативна група "Русич". Він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах, також Торден воював на боці Башара Асада в Сирії.

Наприкінці серпня стало відомо, щоТорден попросив екстрадувати його до РФ.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Фінляндії відмовив у запиті України щодо екстрадиції військового злочинця РФ "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського) і наказав його звільнити.

Нещодавно правоохоронці Фінляндії ухвалили рішення про початок розслідування воєнних злочинів російського неонациста Яна Петровського в Україні.