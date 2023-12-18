В Финляндии арестовали российского неонациста Петровского за преступления в Украине

Окружной суд Хельсинки сегодня, 18 декабря, постановил взять под стражу российского неонациста Яна Петровского. Причиной этого стали его военные преступления в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat .

Отмечается, что суд постановил заключить россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) по подозрению в совершении грубых военных преступлений в Украине. Его отправят в тюрьму Вантаа.

Издание отмечает, что обвинение ему должны предъявить до 31 мая следующего года.

"Во время суда по делу об опеке у Тордена была с собой бумажная табличка на русском языке, которую он назвал рекламой. Перед началом суда Торден продемонстрировал табличку репортерам и операторам", - говорится в материале.

Задержание Тордена (Петровского) в Финляндии

Российский боевик был задержан полицией Финляндии 25 августа. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что хочет экстрадировать его. Воислав Торден был лидером и командиром российского военизированного формирования "Оперативная группа "Русич". Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, также Торден воевал на стороне Башара Асада в Сирии.

В конце августа стало известно, чтоТорден попросил экстрадировать его в РФ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Финляндии отказал в запросе Украины об экстрадиции военного преступника РФ "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", неонациста Воислава Тордена (Яна Петровского) и приказал его уволить".

Недавно правоохранители Финляндии приняли решение о начале расследования военных преступлений российского неонациста Яна Петровского в Украине.