Фінляндія зробила заяву після падіння українських дронів

09:35 31.03.2026 Вт
2 хв
У МЗС озвучили позицію щодо України
aimg Ірина Глухова
Фінляндія зробила заяву після падіння українських дронів Фото: міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен (Getty Images)

Після падіння українських безпілотників на території Фінляндії влада країни не вимагатиме від України припинення або скорочення атак на російський нафтовий сектор.

Про це заявила міністр закордонних справ Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Фінляндія не вимагає нічого подібного. Але, звичайно, ми повинні забезпечити, щоб фіни не опинилися в небезпеці", - сказала міністр.

Вона наголосила, що "Україна має право захищатися".

"Ми не висуваємо жодних вимог до України щодо того, на які цілі вона прагне впливати в Росії", - додала Валтонен.

Дрони у Фінляндії та заява Зеленського

Нагадаємо, 29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на південному сході країни.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтвердив, що дрони, які залетіли на територію країни були українськими. За його словами, падіння БпЛА зафіксували поблизу міста Коувола, неподалік кордону з Росією.

У владі зазначили, що постраждалих немає. Дрони не збивали - вони впали самостійно.

Україна відреагувала на інцидент.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що "в жодному разі українські дрони в бік Фінляндії не спрямовувалися". Ймовірно безпілотники впали через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив ситуацію з президентом Фінляндії Александр Стубб, однак подробиць не розкрив.

Також вчора Зеленський заявив у коментарі журналістам, що Україна отримала "сигнали" від деяких союзників про скорочення атак на російський нафтовий сектор.

Росія атакувала висотку в Одесі: пошкоджені кілька поверхів, є постраждалий
