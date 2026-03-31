Фінляндія зробила заяву після падіння українських дронів

Після падіння українських безпілотників на території Фінляндії влада країни не вимагатиме від України припинення або скорочення атак на російський нафтовий сектор.

Про це заявила міністр закордонних справ Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

"Фінляндія не вимагає нічого подібного. Але, звичайно, ми повинні забезпечити, щоб фіни не опинилися в небезпеці", - сказала міністр.

Вона наголосила, що "Україна має право захищатися".

"Ми не висуваємо жодних вимог до України щодо того, на які цілі вона прагне впливати в Росії", - додала Валтонен.

Дрони у Фінляндії та заява Зеленського

Нагадаємо, 29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на південному сході країни.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтвердив, що дрони, які залетіли на територію країни були українськими. За його словами, падіння БпЛА зафіксували поблизу міста Коувола, неподалік кордону з Росією.

У владі зазначили, що постраждалих немає. Дрони не збивали - вони впали самостійно.