Финляндия сделала заявление после падения украинских дронов

09:35 31.03.2026 Вт
2 мин
В МИД озвучили позицию по Украине
aimg Ірина Глухова
Финляндия сделала заявление после падения украинских дронов Фото: министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен (Getty Images)

После падения украинских беспилотников на территории Финляндии власти страны не будут требовать от Украины прекращения или сокращения атак на российский нефтяной сектор.

Об этом заявила министр иностранных дел Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Читайте также: Украина назвала вероятную причину падения беспилотников в Финляндии

"Финляндия не требует ничего подобного. Но, конечно, мы должны обеспечить, чтобы финны не оказались в опасности", - сказала министр.

Она подчеркнула, что "Украина имеет право защищаться".

"Мы не выдвигаем никаких требований к Украине относительно того, на какие цели она стремится влиять в России", - добавила Валтонен.

Дроны в Финляндии и заявление Зеленского

Напомним, 29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии и упали на юго-востоке страны.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что дроны, которые залетели на территорию страны были украинскими. По его словам, падение БпЛА зафиксировали вблизи города Коувола, недалеко от границы с Россией.

Во власти отметили, что пострадавших нет. Дроны не сбивали - они упали самостоятельно.

Украина отреагировала на инцидент.

В Министерстве иностранных дел заявили, что "ни в коем случае украинские дроны в сторону Финляндии не направлялись". Вероятно беспилотники упали из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил ситуацию с президентом Финляндии Александром Стуббом, однако подробностей не раскрыл.

Также вчера Зеленский заявил в комментарии журналистам, что Украина получила "сигналы" от некоторых союзников о сокращении атакна российский нефтяной сектор.

Россия атаковала высотку в Одессе: повреждены несколько этажей, есть пострадавший
