Финляндия сделала заявление после падения украинских дронов

После падения украинских беспилотников на территории Финляндии власти страны не будут требовать от Украины прекращения или сокращения атак на российский нефтяной сектор.

Об этом заявила министр иностранных дел Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

"Финляндия не требует ничего подобного. Но, конечно, мы должны обеспечить, чтобы финны не оказались в опасности", - сказала министр.

Она подчеркнула, что "Украина имеет право защищаться".

"Мы не выдвигаем никаких требований к Украине относительно того, на какие цели она стремится влиять в России", - добавила Валтонен.

Дроны в Финляндии и заявление Зеленского

Напомним, 29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии и упали на юго-востоке страны.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что дроны, которые залетели на территорию страны были украинскими. По его словам, падение БпЛА зафиксировали вблизи города Коувола, недалеко от границы с Россией.

Во власти отметили, что пострадавших нет. Дроны не сбивали - они упали самостоятельно.