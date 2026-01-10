UA

Фінляндія вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін

Фото: вихід дозволяє країні знову включити протипіхотні міни в арсенал армії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 10 січня, набуло чинності рішення Фінляндії про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Як зазначає видання, уряд Фінляндії офіційно відмовився від договору 10 липня 2025 року. Країна обґрунтувала своє рішення міркуваннями оборони, пославшись на погіршення ситуації у сфері безпеки.

"Відповідно до умов конвенції, вихід із неї (конвенції - ред.) набуває чинності через шість місяців після того, як Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй отримає документ про денонсацію", - пише ЗМІ.

Таким чином, офіційний вихід із конвенції настав сьогодні. Зазначимо, що вихід дозволяє Фінляндії знову включити протипіхотні міни до свого арсеналу збройних сил.

Вихід з Оттавської конвенції

Нагадаємо, що аналогічні кроки щодо виходу з конвенції ухвалили й інші країни, як-от Естонія, Литва, Латвія та Польща.

Крім того, 29 червня 2025 року президент Володимир Зеленський теж підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Того самого дня в МЗС України пояснили, що країна з 2005 року дотримувалася положень конвенції, однак вторгнення РФ поставило Україну в нерівну ситуацію, оскільки росіяни не підписували цього документа.

У липні нардеп і член комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський анонсував, що українські виробники вже почали виробництво протипіхотних засобів ураження.

