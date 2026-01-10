Фінляндія вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін

Як зазначає видання, уряд Фінляндії офіційно відмовився від договору 10 липня 2025 року. Країна обґрунтувала своє рішення міркуваннями оборони, пославшись на погіршення ситуації у сфері безпеки.

"Відповідно до умов конвенції, вихід із неї (конвенції - ред.) набуває чинності через шість місяців після того, як Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй отримає документ про денонсацію", - пише ЗМІ.

Таким чином, офіційний вихід із конвенції настав сьогодні. Зазначимо, що вихід дозволяє Фінляндії знову включити протипіхотні міни до свого арсеналу збройних сил.