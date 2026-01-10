RU

Финляндия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Фото: выход позволяет стране вновь включить противопехотные мины в арсенал армии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 10 января, в силу вступило решение Финляндии о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как отмечает издание, правительство Финляндии официально отказалось от договора 10 июля 2025 года. Страна обосновала свое решение соображениями обороны, сославшись на ухудшение ситуации в сфере безопасности.

"В соответствии с условиями конвенции, выход из нее (конвенции - ред.) вступает в силу через шесть месяцев после того, как Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получит документ о денонсации", - пишет СМИ.

Таким образом, официальный выход из конвенции наступил сегодня. Отметим, что выход позволяет Финляндии вновь включить противопехотные мины в свой арсенал вооруженных сил.

Выход из Оттавской конвенции

Напомним, что аналогичные шаги по выходу из конвенции приняли и другие страны, такие как Эстония, Литва, Латвия и Польша.

Кроме того, 29 июня 2025 года президент Владимир Зеленский тоже подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

В тот же день в МИД Украины пояснили, что страна с 2005 года придерживалась положений конвенции, однако вторжение РФ поставило Украину в неравную ситуацию, поскольку россияне не подписывали этот документ.

В июле нардеп и член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский анонсировал, что украинские производители уже начали производство противопехотных средств поражения.

