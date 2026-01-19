Фінляндія не вірить у застосування США сили для захоплення Гренландії

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що сумнівається у силовому захопленні Гренландії Сполученими Штатами.
Про це Стубб заявив під час пресконференції перед форумом у Давосі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.
Фінський лідер наголосив, що ситуація навколо Гренландії є найскладнішим моментом його президентського терміну. Він також зауважив, що публічне обговорення не обов'язково є найкращим способом "приглушити" дискусію про острів.
"Це складно для фінів, тому що це стосується такого близького союзника, як Данія. І таких фундаментальних тем, як територіальна цілісність, суверенітет і самовизначення", - підкреслив Стубб.
Він також висловився і щодо тарифних погроз американського лідера Дональда Трампа. На думку Стубба, Європа має залишатися непохитною у своїй позиції.
Президент Фінляндії заявив, що у розпорядженні ЄС є кілька інструментів, які можуть призвести до скасування американських мит, однак не уточнив, про що саме йдеться.
Нагадаємо, наприкінці 2025 року Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США.
На початку 2026 року президент США повторив цю тезу, наголосивши, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.
Згодом Трамп прокоментував оборону острова, заявивши, що вона обмежується "двома собачими упряжками", які намагаються протистояти російським і китайським есмінцям та підводним човнам.
Пізніше з'явилась інформація, що США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.
У суботу, 17 січня, Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.
За словами президента США, мита діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про "повну та остаточну купівлю Гренландії".
У Європі готують три плани проти зазіхань Трампа на острів, один з яких передбачає, що заяви лідера США щодо Гренландії - стратегічний блеф для отримання поступок від Копенгагена.
Сьогодні, 19 січня, Єврорада оголосила про скликання екстреного засідання через заяви Трампа щодо Гренландії. Воно відбудеться у четвер, 22 січня.