Фінляндія вирішила розірвати двосторонню угоду з РФ про прикордонне співробітництво

Державна рада Фінляндської Республіки видала постанову, згідно з якою розривається двостороння прикордонна співпраця з Росією. Місяцем раніше Кремль оголосив про такі кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фінського уряду .

Гельсінкі визнало такою, що втратила чинність, постанову про виконання угоди між урядами Фінляндії та РФ про розвиток прикордонного співробітництва між країнами. Розірвання договору запрацює з 24 лютого 2024 року.

Угода діяла з 2012 року. Вона мала на меті сприяння транскордонному співробітництву між державами.

Що передувало

Як нагадали в уряді Фінляндії, Міністерство закордонних справ РФ 25 жовтня 2023 року "оголосило нотою" про припинення дії цієї угоди.

"Згідно з приміткою, дія договору припиняється відповідно до статті 14 договору через 90 днів після повідомлення, тобто 24 січня 2024 року", - йдеться у публікації.

Влада Фінляндії звернула увагу, що на підставі статті 14 договору будь-яка зі сторін може припинити дію договору шляхом письмового повідомлення іншої сторони дипломатичними каналами.

"Оскільки договір розірвано з ініціативи іншої сторони, скасовується лише постанова про набуття чинності договору. Набрання сили постановою планується 24 січня 2024 року, одночасно з набранням чинності розірванням договору", - розповіли у фінському уряді.

Закриття фінського кордону із Росією

Зазначимо, що заходи фінської сторони у відповідь про розрив двостороннього прикордонного співробітництва з РФ застосовуються на тлі початку блокування Фінляндією в'їзду з території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Раніше фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

На кордоні Фінляндії та Росії з 18 листопада закрили чотири КПП, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи.

Нещодавно уряд Фінляндії прийняв рішення тимчасово закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією.

30 листопада стало відомо, що Фінляндія зміцнила закритий кордон із РФ подвійними загородженнями. Тепер там курсують лише вантажні потяги.