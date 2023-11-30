Финляндия решила расторгнуть двустороннее соглашение с РФ о приграничном сотрудничестве

Государственный совет Финляндской Республики издал постановление, согласно которому разрывается двустороннее приграничное сотрудничество с Россией. Месяцем ранее Кремль объявил о таких же шагах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу финского правительства .

Хельсинки признало утратившим силу постановление о выполнении соглашения между правительствами Финляндии и РФ о развитии пограничного сотрудничества между странами. Разрыв договора заработает с 24 февраля 2024 года.

Соглашение действовало с 2012 года. Оно подразумевало содействие трансграничному сотрудничеству между государствами.

Что предшествовало

Как напомнили в правительстве Финляндии, Министерство иностранных дел РФ 25 октября 2023 года "объявило нотой" о прекращении действия данного соглашения.

"Согласно примечанию, действие договора прекращается в соответствии со статьей 14 договора через 90 дней после уведомления, то есть 24 января 2024 года", - говорится в публикации.

Власти Финляндии обратили внимание, что на основании статьи 14 договора любая из сторон может прекратить действие договора путем письменного уведомления другой стороны по дипломатическим каналам.

"Поскольку договор расторгнут по инициативе другой стороны, отменяется только постановление о введении договора в силу. Постановление планируется вступить в силу 24 января 2024 года, одновременно со вступлением в силу расторжения договора", - рассказали в финском правительстве.

Закрытие финской границы с Россией

Отметим, что ответные меры финской стороны о разрыве двустороннего приграничного сотрудничества с РФ применяются на фоне начала блокирования Финляндией въезда с территории России из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, финская пограничная служба запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

Ранее финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.

На границе Финляндии и России с 18 ноября закрыли четыре КПП, а 22 ноября финское правительство решило закрыть почти все пограничные переходы.

Недавно правительство Финляндии приняло решение временно закрыть все пограничные переходы на границе с Россией,

30 ноября стало известно, что Финляндия укрепила закрытую границу с РФ двойными заграждениями. Теперь там курсируют только грузовые поезда.