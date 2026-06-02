Фінляндія відібрала у Росії мільйони євро, щоб віддати Україні

Національне управління з питань правозастосування Фінляндії конфіскувало у Росії близько 3,7 млн євро. Якщо раніше під арешт переважно потрапляла нерухомість, то тепер йдеться про кошти.

За даними видання, конфіскації пов'язані з позовом НАК "Нафтогаз України" та його дочірніх компаній щодо компенсації за активи, які були незаконно експропрійовані Росією після окупації Криму.

Звідки взялися кошти

Близько 3,7 млн євро, на які наклали арешт, походять із програми транскордонного співробітництва між ЄС і Росією, що діяла до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Росія встигла внести свою частку фінансування ще до 2022 року, однак після початку повномасштабного вторгнення програму припинили, а кошти залишилися у Фінляндії. Саме ці гроші тепер потрапили під арешт.

Справа "Нафтогазу" і рішення Гааги

Минулого тижня стало відомо, що Окружний суд Гельсінкі дозволив примусове виконання рішення Постійного арбітражного суду в Гаазі, який ще у 2023 році зобов'язав Росію виплатити компенсацію українській компанії.

Йдеться про понад 4 млрд євро відшкодування за майно "Нафтогазу", втрачене після анексії Криму у 2014 році.

У компанії назвали це рішення важливим кроком на шляху до отримання компенсації за захоплені активи.

З 2024 року Фінляндія вже арештувала російські активи на суму понад 40 млн євро. Водночас Росія оскаржує рішення міжнародного арбітражу.

Якщо воно остаточно набуде чинності, заарештовані у Фінляндії російські активи можуть бути передані "Нафтогазу" як частина компенсації, присудженої міжнародним судом.