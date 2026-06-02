Финляндия отобрала у России миллионы евро, чтобы отдать Украине

Финляндия арестовала российские активы в рамках дела о компенсации за захваченное имущество "Нафтогаза" в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Национальное управление по вопросам правоприменения Финляндии конфисковало у России около 3,7 млн евро. Если раньше под арест преимущественно попадала недвижимость, то теперь речь идет о средствах.
По данным издания, конфискации связаны с иском НАК "Нафтогаз Украины" и его дочерних компаний о компенсации за активы, которые были незаконно экспроприированы Россией после оккупации Крыма.
Около 3,7 млн евро, на которые наложили арест, происходят из программы трансграничного сотрудничества между ЕС и Россией, действовавшей до полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Россия успела внести свою долю финансирования еще до 2022 года, однако после начала полномасштабного вторжения программу прекратили, а средства остались в Финляндии. Именно эти деньги теперь попали под арест.
На прошлой неделе стало известно, что Окружной суд Хельсинки разрешил принудительное исполнение решения Постоянного арбитражного суда в Гааге, который еще в 2023 году обязал Россию выплатить компенсацию украинской компании.
Речь идет о более 4 млрд евро возмещения за имущество "Нафтогаза", утраченное после аннексии Крыма в 2014 году.
В компании назвали это решение важным шагом на пути к получению компенсации за захваченные активы.
С 2024 года Финляндия уже арестовала российские активы на сумму более 40 млн евро. В то же время Россия оспаривает решение международного арбитража.
Если оно окончательно вступит в силу, арестованные в Финляндии российские активы могут быть переданы "Нафтогазу" как часть компенсации, присужденной международным судом.
Напомним, в марте 2026 года Группа "Нафтогаз" одержала еще одну важную победу над российским "Газпромом". Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил жалобу российской компании и оставил в силе арбитражное решение о взыскании более 1,4 млрд долларов в пользу украинской стороны.