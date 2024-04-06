UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінляндія тимчасово закрила морські пункти пропуску біля кордону з Росією

Ілюстративное фото: Фінляндія закриває деякі морські пункти пропуску (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Влада Фінляндії вирішила закрити пункти пропуску для приватних катерів у східній частині Фінської затоки. Гельсінкі пояснює обмеження наміром захистити ці шляхи від нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Євросоюзу з території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Закриваючи прикордонні пункти Балтійського моря, ми готуємося до того, що шукачі притулку не почнуть прибувати до Фінляндії на човнах", - розповів представник прикордонно-морського відділу Прикордонної служби Фінляндії Марко Турунен.

Напередодні урядова рада на засіданні вирішила закрити пункт пропуску, що веде до Сайменського каналу, і пункти пропуску в східній частині Фінської затоки для катерів.

Зазначається, що прикордонні пункти пропуску в портах Хаапасаарі та Нуйямаа, а також водний рух Сантіо будуть закриті для них до 15 квітня.

Фінляндія закриває деякі морські пункти пропуску до середини квітня (фото: yle.fi)

У Прикордонній службі країни вважають, що люди, які шукають притулку, можуть почати намагатися дістатися до Фінляндії водним шляхом, якщо пункти перетину кордону для водного сполучення в східній частині Фінської затоки залишаться відкритими.

За словами Турунена, закриття прикордонних пунктів є превентивним заходом.

Закриття кордонів із РФ

Нагадаємо, 30 листопада минулого року Фінляндія вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Через деякий час влада Фінляндії заявила про намір відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Проте вже наступного дня країна знову вирішила закрити цю ділянку кордону.

Додамо, 4 квітня уряд Фінляндії продовжив термін закриття пропускних пунктів на кордоні з Росією до подальшого повідомлення. Водночас до списку додадуть кілька портів у список, куди буде заборонено в'їзд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФінляндіяКордон з РФ