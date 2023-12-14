Фінляндія закриває кордон із РФ через добу після відкриття
Уряд Фінляндії сьогодні, 14 грудня, ухвалить рішення про закриття відкритих прикордонних пунктів із Росією.
Про це заявила міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
За її словами, уряд оголосить про обмеження руху через кордон о 18:15. Уряд обговорить обмеження на перетин кордону на позачерговому засіданні Державної ради.
Видання зазначає, що близько 50 прохачів притулку, національність яких невідома, вже прибули на прикордонний пункт у Нііралі.
При цьому на прикордонний пункт Ваалімаа прибув 21 прохач притулку.
Близько години тому загальна кількість тих, хто перетнув кордон, становила близько 1300 осіб. 784 людини залишили кордон до Росії, а 524 - в'їхали до Фінляндії з Росії.
Закриття кордонів із РФ
30 листопада Фінляндія вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.
У вівторок уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією.
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