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Фінляндія закриває кордон із РФ через добу після відкриття

Четвер 14 грудня 2023 17:55
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Фінляндія закриває кордон із РФ через добу після відкриття Фото: міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен (kuvapankki valtioneuvosto fi)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Фінляндії сьогодні, 14 грудня, ухвалить рішення про закриття відкритих прикордонних пунктів із Росією.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За її словами, уряд оголосить про обмеження руху через кордон о 18:15. Уряд обговорить обмеження на перетин кордону на позачерговому засіданні Державної ради.

Видання зазначає, що близько 50 прохачів притулку, національність яких невідома, вже прибули на прикордонний пункт у Нііралі.

При цьому на прикордонний пункт Ваалімаа прибув 21 прохач притулку.

Близько години тому загальна кількість тих, хто перетнув кордон, становила близько 1300 осіб. 784 людини залишили кордон до Росії, а 524 - в'їхали до Фінляндії з Росії.

Закриття кордонів із РФ

30 листопада Фінляндія вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

У вівторок уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією.

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