Фінляндія продовжує закриття кордону з Росією

Уряд Фінляндії продовжує термін закриття пропускних пунктів на кордоні з Росією до подальшого повідомлення. Водночас до списку додадуть кілька портів у список, куди буде заборонено в'їзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією наприкінці минулого року на тлі зростання кількості тих, хто прибуває з країн, включно з Сирією і Сомалі. Фінляндія звинуватила Москву у використанні міграції проти скандинавської країни, що Кремль заперечує.

"Фінська влада розглядає цю ситуацію як довгострокову. Цієї весни ми не побачили нічого, що дало б нам змогу зробити висновок про те, що ситуація істотно змінилася", - ідеться в заяві міністра внутрішніх справ Марі Рантанен.

У лютому уряд заявив, що закриття кордону триватиме до 14 квітня.