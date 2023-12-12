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Фінляндія відкриє два пункти пропуску на кордоні з Росією

Хельсінкі, Вівторок 12 грудня 2023 15:34
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Фінляндія відкриє два пункти пропуску на кордоні з Росією Фото: Фінляндія відкриє два пункти пропуску на кордоні з Росією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Ще з кінця листопада весь кордон залишається закритим.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За словами глави уряду, Фінляндія відкриє пункти пропуску Вааліма та Ніірала.

Орпо уточнив, що рішення було ухвалено одноголосно, але нагадав, що уряд може швидко повернути блокаду, якщо проблема з біженцями відновиться після відкриття кордону.

При цьому міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен розповіла, що таке рішення уряду діятиме до 14 січня 2024 року.

Представник Прикордонної служби Мікко Лехмус у коментарі журналістам зазначив, що ці прикордонні пункти відкрили для того, щоб люди, які мешкають по обидва боки кордону, змогли відвідувати своїх родичів.

Термін дії рішення про закриття всього кордону спливає в ніч з середи на четвер (з 13 на 14 грудня).

Що передувало

Нагадаємо, 30 листопада Фінляндія вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Ще кілька днів тому Петтері Орпо зазначав, що влада уважно стежить за ситуацією на кордоні і може продовжити її закриття.

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